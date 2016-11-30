BM Güvenlik Konseyi Halep için toplanıyor

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde bugün Halep'tekiçatışmaları ve sivillerin karşı karşıya olduğu insani felaketi görüşmek üzere özel bir oturum düzenlenecek. Özel oturum Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault'un talebi üzerine yapılıyor.

Fransa'nın BM nezdindeki Büyükelçisi François Delattre, "Halep'teki mevcut çatışma ortamı İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük sivil katliamına yol açabilir" şeklinde konuştu.

BM Güvenlik Konseyi'nin bugünkü özel oturumunda BM insani yardım yetkilileri ve BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın aktaracağı bilgiler değerlendirilecek. İngiltere'nin BM nezdindeki Büyükelçisi Matthew Rycroft, Konsey üyelerinin Halep'e insani yardımın ulaştırılması ve kentteki yaralıların tahliyesinin görüşeceğini kaydetti.

Rycroft, BM Güvenlik Konseyi üyesi ve Şam yönetiminin müttefiki Rusya'ya çağrı yaparak Moskova'nın Şam üzerindeki etkisini kullanması gerektiğini belirtti. İngiliz Büyükelçi, "Halep'in geleceği Şam yönetimi ve Rusya'nın elinde. Şam rejimi ve Rusya'nın bombardımanları bitirmelerini ve insani yardımların geçişine izin vermelerini talep ediyoruz" şeklinde konuştu.

Rusya: 80 binden fazla sivile yardım ediyoruz

Halep'in doğu bölgesinde Şam rejimine bağlı birlikler ve isyancılar arasındaki şiddetli çatışmalar sürüyor. Rusya'nın açıklamasına göre, Suriye ordusu yıllardır isyancıların kontrolünde olan kentin doğu bölgesinin yarısına yakınını geri aldı.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, son yıllarda isyancılar tarafından canlı kalkan olarak kullanılan 80 binin üzerinde sivile yardım ulaştırıldığı, sivillerin artık gıda, su ve tıbbi malzemeye erişimi olduğu belirtildi.

Halep'in doğusu isyancılar, batısı ise Şam yönetiminin kontrolü altındaydı .Esad rejiminin Halep'i tamamen geri almak için iki hafta önce müttefikleriyle başlattığı operasyonda kentin doğusundaki birçok semti kontrol altına aldığı bildirildi. Birleşmiş Millletler, çatışmaların ortasında kalan sivillerin insani bir krizle karşı karşıya olduğunu açıklayarak acil yardım çağrısı yapmıştı. Halep’in doğusundaki bölgelerden son 48 saat içinde kaçanların sayısının 20 bine ulaştığı belirtildi.

Steinmeier Lavrov ile görüştü

Almanya Dışişleri Bakanı Frank Walter Steinmeier de salı günü Belarus'un başkenti Minsk'te Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile biraraya geldi. İkili Suriye'deki gelişmeleri değerlendirdi. Steinmeier'in Rusya'dan Halep'e gönderilecek insani yardımların yolunu açmasını talep ettiği bildirildi. İkilinin ayrıca Halep'teki askeri durumunun, iç savaşın sonlanması için siyasi bir çözüm bulunması yolundan dönülmesini gerektirmediği konusunda da görüş birliğinde oldukları belirtildi.

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DW/Reuters/GA/HS