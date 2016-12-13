T24 LogoT24 Logo
Gündem

BM Güvenlik Konseyi Beşiktaş'taki saldırıyı "en sert biçimde" kınadı

Türk hükümeti ve halkı ile hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziye mesajları sunuldu

13 Aralık 2016 11:10

Birleşmiş Milleler Güvenlik Konseyi'ndeki (BMGK) 15 üyenin onayıyla kabul edilen basın bildirisinde, İstanbul'daki "adi ve korkakça işlenen terör saldırısında" en az 44 kişinin hayatını kaybettiği, 155 kişinin yaralandığı kaydedildi. Saldırının "en sert biçimde" kınandığı bildiride, Türk hükümeti ve halkı ile hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziye mesajları sunuldu.

Sputnik'te yer alan habere göre, terörün uluslararası barış ve güvenliğe yönelik en ciddi tehdit olduğu vurgulanan metinde, tüm ülkelere, söz konusu terör saldırısının failleri, organizatörleri ve azmettiricilerinin yakalanarak yargı önüne çıkarılması için Türkiye ile aktif işbirliği yapmaları çağrısında bulunuldu. Bildiride, gerekçesi her ne olursa olsun ve her nerede ve kimler tarafından işlenirse işlensin terörün meşru görülemeyecek bir suç olduğunun altı çizilerek tüm üye ülkelerin terörle uluslararası hukuk çerçevesindeki yükümlülükleri gereğince mücadele etmesi gerektiği vurgulandı.

ETİKETLER

Birleşmiş MillelerGüvenlik KonseyiBMGKbasın bildirisiİstanbulen sert biçimde

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24