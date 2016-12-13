BM Güvenlik Konseyi Beşiktaş'taki saldırıyı "en sert biçimde" kınadı

Birleşmiş Milleler Güvenlik Konseyi'ndeki (BMGK) 15 üyenin onayıyla kabul edilen basın bildirisinde, İstanbul'daki "adi ve korkakça işlenen terör saldırısında" en az 44 kişinin hayatını kaybettiği, 155 kişinin yaralandığı kaydedildi. Saldırının "en sert biçimde" kınandığı bildiride, Türk hükümeti ve halkı ile hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziye mesajları sunuldu.

Sputnik'te yer alan habere göre, terörün uluslararası barış ve güvenliğe yönelik en ciddi tehdit olduğu vurgulanan metinde, tüm ülkelere, söz konusu terör saldırısının failleri, organizatörleri ve azmettiricilerinin yakalanarak yargı önüne çıkarılması için Türkiye ile aktif işbirliği yapmaları çağrısında bulunuldu. Bildiride, gerekçesi her ne olursa olsun ve her nerede ve kimler tarafından işlenirse işlensin terörün meşru görülemeyecek bir suç olduğunun altı çizilerek tüm üye ülkelerin terörle uluslararası hukuk çerçevesindeki yükümlülükleri gereğince mücadele etmesi gerektiği vurgulandı.