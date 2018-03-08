BM Güvenlik Konseyi ateşkese uyulmasını istedi

Suriye'deki gelişmeler nedeniyle Çarşamba günü acil olarak toplanan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Rusya destekli Suriye rejim güçlerinin kuşatması altındaki Doğu Guta'da ateşkes çağrısına uyulmasını talep etti. Fransa ve İngiltere'nin girişimiyle toplanan Konsey, çağrısında Doğu Guta'daki insani koşulların kötüleştiğine dikkat çekti.

Güvenlik Konseyi'nin başkanlığını yürüten Hollanda'nın BM nezdindeki temsilcisi Karel van Oosterom, üç saatlik toplantının ardından yaptığı açıklamada, Konsey üyelerinin "insani durumdan dolayı endişeli olduğunu” aktardı. Van Oosterom ayrıca üyelerin ateşkesin uygulanması çağrısını yinelediklerini kaydetti.

Toplantı sırasında BM'nin Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura ile video konferans aracılığıyla görüşen BMGK üyeleri, Mistura'nın Rusya ile Doğu Guta'daki muhalif silahlı gruplar arasında bir anlaşma yapılması için destek olabileceğini belirtti.

Hollandalı temsilci van Oosterom, şiddeti durdurmak için muhalif savaşçıların bölgeden ayrılması yönündeki girişimine BMGK tarafından güçlü bir şekilde destek verildiğini sözlerine ekledi.

Yardım koridoru

BMGK üyeleri ayrıca Doğu Guta'daki Duma kasabasına Pazartesi gününden beri ulaşamayan yardım konvoyunun yola çıkabilmesi için oluşturulacak koridoru da ele aldı.

Şam yönetiminin bölgeye gitmesine onay verdiği 46 kamyonluk yardımı konvoyundaki gıdanın neredeyse yarısı henüz ihtiyaç sahiplerine ulaşmazken BM kaynaklarına göre tıbbi malzemenin çoğuna da Suriyeli yetkililer tarafından el konuldu.

BM Genel Sekreteri Antono Guterres Salı günü konvoyun bölgeye güvenli bir şekilde ulaşması için çağrıda bulunmuştu.

"Girişimler yetersiz”

Toplantı öncesi basın mensupları ile bir araya gelen ve 24 Şubat'ta kararı alınan 30 günlük ateşkesin mimarlarından İsveç'in BM Büyükelçisi Olof Skoog, şiddete ara verilmesi konusunda girişimlerin tamamen yetersiz olduğunu kaydetti.

Skoog "Şu ana kadar ateşkes kararının uygulanabilmesi için sadece Suriyeli yetkililerden çok düşük düzeyde işaretler gördük ve bu durumdan dolayı çok ama çok büyük bir hayal kırıklığı içerisindeyiz” ifadesini kullandı.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi raporuna göre Doğu Guta'da 18 Şubat'tan beri şiddetlenen çatışmalarda hayatını kaybeden sivillerin sayısı 177'si çocuk olmak üzere 800'ü geçti.

AFP,rtr/ÇÖ,HS

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