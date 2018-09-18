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'BM Güvenlik Konseyi, Akıncı ile Anastasiadis'in masaya dönmesini bekliyor'

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA) - BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar, BM Güvenlik Konseyi'nin, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis'in masaya dönerek, g

18 Eylül 2018 18:08

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA) - BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) Genel Sekreteri\'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar, BM Güvenlik Konseyi\'nin, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis\'in masaya dönerek, görüşmelere katkı sağlamasını ve taraflar arasında güven artıracak adımlar atmasını beklediğini söyledi. 
BM Genel Sekreteri\'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Spehar, Ada\'da Akıncı ve Anastasiadis\'i ziyaret ederek, son durum değerlendirmesi yaptı. Spehar, Akıncı ile görüşmesinin ardından gazetecilere açıklama yaptı. BM Genel Sekreteri Antonia Guterres\'in, Akıncı ve Anastasiadis ile eylül ayının son haftasında ayrı ayrı görüşeceğini kaydeden Spehar, \"Görüşmeler, mevcut durum ve muhtemel gelişmelerin değerlendirilmesi açısından önem taşıyor\" dedi. 
Kıbrıs Özel Temsilcisi Spehar, ayrıca BM Güvenlik Konseyi\'nin, Akıncı ile Anastasiadis\'in masaya dönerek, görüşmelere katkı sağlamasını ve taraflar arasında güven artıracak adımlar atmasını beklediğini söyledi. 
LUTE\'NİN RAPORU BEKLENİYOR
Öte yandan BM Genel Sekreteri Guterres\'in Kıbrıs için görevlendirdiği Özel Temsilcisi Jane Holl Lute\'nin Ankara, Atina ve Kıbrıs\'ta yaptığı temasların ardından hazırlayacağı raporun önem taşıdığı belirtildi. Guterres\'in, Lute\'nin raporuna göre, Kıbrıs görüşmelerinin devamına yönelik adım atacağı kaydedildi. 

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