BM Güvenlik Konseyi: Afganistan'da tekrar 'İslam emirliği' kurulmasını desteklemiyoruz

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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi(BMGK), Afganistan'da tekrar bir "İslam emirliği" kurulmasını desteklemediklerini belirtti ve ülkede yükselen şiddet seviyesi nedeniyle "derin endişelerini" dile getirdi.

BMGK, Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinin başkentinde yer alan Birleşmiş Milletler'e ait bir merkeze saldırılması ve bir Afgan güvenlik görevlisinin öldürülmesini de "olabilecek en sert ifadelerle" kınadı.

BMGK'nın mevcut Konsey Başkanı Hindistan Daimi BM Temsilcisi Büyükelçi T.S. Tirumurti tarafından yapılan açıklamada konseyin 15 üyesi bir kez daha çatışmaların "askeri yolla" çözülemeyeceği inanıcını dile getirdi.

Açıklamada hem Kabil hükümetinin hem de Taliban'ın "siyasi çözüm ve ateşkese doğru hızlı bir şekilde ilerleme kaydedebilmek" için "anlamlı diyalog" kurması gerektiğini ifade etti.

Güvenlik Konseyi, Taliban'ın ilerlemesiyle ülkede şiddetin ciddi anlamda arttığını ve ciddi insan hakları ihlallerine dair raporlar da bulunduğunu ifade ederek şiddetin azalması için çağrıda bulundu.