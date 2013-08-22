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Dünya

BM Güvenlik Konseyi acil olarak toplanıyor

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Suriye'de kimyasal silah kullanıldığı iddiaları üzerine bugün Türkiye saati ile 22.00'de acil olarak toplanacak

22 Ağustos 2013 00:35

 
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Suriye'de kimyasal silah kullanıldığı iddiaları üzerine bugün saat 15.00'te (TSİ 22.00) acil olarak toplanacak.

BM Genel Sekreteri Sözcü Yardımcısı Eduardo del Buey, basın toplantısında yaptığı açıklamada, Genel Sekreter Ban'ın bugün Şam yakınlarında kimyasal silah kullanıldığı raporları nedeniyle "şoke olduğu"nu söyledi. Ban'ın, kimler tarafından ve hangi şart altında olursa olsun kimyasal silah kullanmanın uluslararası insancıl hukukun ihlali olduğunu vurguladığını belirten Buey, Güvenlik Konseyi'nin konuyu görüşmek üzere bugün saat 15.00'te (TSİ 22.00) toplanacağını açıkladı.

BM heyetinin daha önceki iddiaları araştırmak için halen Suriye'de bulunduğunu kaydeden Buey, Suriye hükümeti ile varılan anlaşma uyarınca tarafların diğer iddialar ve bu iddiaların gerçekleştiği bölgeleri de değerlendirdiğini belirtti.

BM heyetinin iddiaların güncel durumunu yakından takip ettiğini ve BM Genel Sekreteri'nin misyona yüklediği göreve tam bağlı olduklarını ifade eden Buey, "Profesör Sellström, son iddialar da dahil olmak üzere, kimyasal silah kullanıldığı iddialarına ilişkin tüm konuları Suriye hükümeti ile müzakere ediyor" dedi. 

Genel Sekreter Ban'ın, BM üyesi birçok ülke ile Arap Birliği ve AB'nin Suriye'de kimyasal silah kullanıldığı iddialarına ilişkin ifade ettikleri kaygıların farkında olduğunu dile getiren Buey, "Genel Sekreter, üye ülkeler tarafından gündeme getirilen iddiaların en ince ayrıntısına kadar soruşturulmasına olan bağlılığını yinelemektedir" diye konuştu.

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