BM gözlemcileri 200'den fazla kişinin öldüğü Tremse'ye gidiyor

BM gözlem ekibi Suriye’nin Tremse köyünde Perşembe günü gerçekleştiği iddia edilen olayları incelemek için bölgeye gitmeye çalışıyor.

Köye yapılan saldırıda 200’e yakın kişinin öldüğü bilgisi aktarılmakta. Suriye ordusu bunun isyancı birliklere karşı gerçekleştirilen askeri operasyon olduğunu belirtirken henüz sivil ölümleri konusunda bir bilgi bulunmamakta.

BM yetkilileri Efe haber ajansına yaptıkları açıklamada bir grup gözlemcinin Tremse’ye gitmek üzere yola çıktıklarını belirtti.

'Dehşete düştüm'

BBC’nin Beyrut muhabiri Jim Muir, Tremse’de ne olduğunun henüz kesinlik kazanmadığını aktarıyor.

Hükümet, silahlı isyancıların köyde bulunduğuna dair köylülerden bilgi alan ordunun buraya bir operasyon düzenlediğini belirtiyor.

Suriye ordusundan yapılan yazılı açıklama, sığınakların imha edildiğini; hükümetin “terörist” ilan ettiği büyük miktarda isyancı birliklerin de öldürüldüğünü veya yakalandığını belirtti.

Devlet televizyonu da yakalanan isyancıları gösterirken, yanlarında bulunan büyük miktarda silahlara da el konulduğunu söyledi.

Yazılı açıklama, çatışmada sivillerin ölmediğini belirtti.

Muhabirimiz, Hama’da iki ay önce olan olayların aksine muhalefetin henüz olayla ilgili bir video veya öldürülen sivillerin listesini ortaya çıkarmadığını söylüyor. Kendisi ayrıca insan hakları savunucularının ölen sivillerin isimleri olarak çok az ad açıkladıklarını; yayınlanan birkaç videonun da hükümet ordusunun çok sayıda isyancı askerin öldürüldüğü iddialarıyla tutarlı olduğunu belirtiyor. Birleşmiş Milletler ve Arap Birliği'nin Suriye temsilcisi Kofi Annan, Suriye'nin Tremse köyünden gelen katliam haberleriyle dehşete düştüğünü söyledi.

Uluslararası kınama

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon saldırıların Devlet Başkanı Esad’ın barış planına bağlılığı konusunda “kuşku yarattığını” söyledi. BM gözlemcileri de bölgede tank, helikopterler ve ağır silahların kullanıldığı şiddetli çatışma gördüklerini açıkladı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi şu anda görev süresi 20 Temmuz’da sona erecek Suriye’deki gözlem ekibinin geleceğini tartışıyor. Batılı ülkeler, Suriye’deki gözlem ekibinin görevi üzerine hazırlanan tasarının, şiddetin durdurulması taleplerine uyulmaması durumunda ülkeyi yaptırımlarla tehdit eden on günlük ültimatom içermesini istiyor.

Çin ve Rusya ise Şam’a daha fazla yaptırım tehdidi yapılmasına karşı çıkıyor. BBC muhabiri Jim Muir, Tremse’deki saldırıların siyasi bir etkisi olduğunu; ama bunun Rusya’nın yaptırımlar konusunda fikrini değiştirmesine yetemeyebileceğini açıklıyor. Tremse’deki saldırıların ardından Ban Ki-moon “Suriye’deki trajedinin hemen durdurulması için kararlılıkla topluca harekete geçilmesi” doğrultusunda BM ülkelerine çağrı yaptı. Kendisi “Harekete geçilmemesi gelecek katliamlara izin çıkarıyor” dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ise “rejimin özellikle suçsuz sivilleri öldürdüğüne dair kesin kanıt bulunduğunu” söyledi. ABD, Fransa ve İngiltere saldırıları kınayıp, BM Güvenlik Konseyi’nin harekete geçmesini istedi. (BBC Türkçe)