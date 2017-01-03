BM Genel Sekreteri'ne Nijerya'dan yardımcı

55 yaşındaki Amina Muhammed, geçen Aralık ortasına kadar Nijerya Çevre Bakanlığı koltuğunda oturuyordu. Altı çocuk annesi olan politikacı, 1 Ocak 2017 itibariyle Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Yardımcılığı görevini İsveçli Jan Eliasson’dan devraldı. Yine yeni yılla birlikte BM Genel Sekterliği görevine başlayan Portekizli Antonio Guterres, hâlihazırda yüzde 25’in altında olan BM’deki kadın yönetici oranını artırmayı hedeflediğini belirtmişti. Yardımcısı olarak bir kadını seçerek, bu hedefin gerçekleşmesine de öncülük etmiş oldu.

Kalkınma politikaları uzmanı

1961 yılında İngiliz bir anne ile Nijeryalı bir babanın çocuğu olarak dünyaya gelen Amina Muhammed, 90‘lı yıllarda mühendislik ve mimarlık alanlarında faaliyet gösteren iki şirketin kurucusu ve tepe yöneticisi olarak çalıştı. Daha sonra siyasete atılarak 2000 yılından itibaren, üç farklı devlet başkanı tarafından Nijerya’nın milenyum hedeflerini koordinatörü olarak görevlendirildi.

Bu süre zarfından özellikle sosyal ve kalkınma politikaları konusunda büyük deneyim kazandı. Özellikle cinsiyet ayrımcılığıyla mücadele ve eğitim koşullarının iyileştirilmesi alanlarında çalışmalar yaptı. Nijerya Ulusal Kalkınma Fonu‘nu da kuran Amina Muhammed, ülkesinin dış borçlarını ödemek ve böylece milenyum hedeflerine ulaşmak için 1 milyar dolarlık bir kaynağı yönetti. Yıllarca silahlı çatışmalara sahne olan Nijer Deltası’ndaki milisler için yürürlüge giren af programında aktif görev aldı. 2006 yılında ise ülkesinin en büyük ödülü olana Federal Liyakat Nişanı’na layık görüldü.

2012 yılında dönemin BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon tarafından "BM 2016-2030 Ajandası“ kapsamında, sürdürülebilir kalkınma hedefleri danışmanı olarak görevlendirildi. Bir yıl önce de Devlet Başkanı Muhammedu Buhari tarafından Nijerya Çevre Bakanlığı’na getirildi.

Nijerya’nın imajına katkı

Deutsche Welle’ye konuşan Nijerya Çevre Bakan Yardımcısı İbrahim Osman Cibril, Bakan Amina Muhammed'in BM Genel Sekter Yardımcılığı’na getirilmesinin, ülkesinin imajını parlattığını vurgulayarak “Nijerya, ondan vazgeçerek büyük bir fedâkarlıkta bulunuyor. Ama içimizden çıkan en değerli şahsiyetin, tüm dünyaya hizmet edecek olmasından dolayı gururluyuz“ dedi.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammedu Buhari de Twitter’dan yayınladığı mesajda “Amina Muhammed’in yeni görevinde de göğsümüzü kabartacağından en ufak bir şüphem yok“ ifadelerini kullandı.

Amina Muhammed ise yayınladığı mesajda şunları kaydetti: “Nijerya halkı için bir sonraki hizmet sürecim küresel seviyede olacak. Özellikle yoksullar, kadınlar ve gençler için mücadele edeceğim.“

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Jan Walter / Martina Schwikowski