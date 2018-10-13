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Dünya

BM Genel Sekreteri'nden 'Cemal Kaşıkçı' çağrısı

"Gerçek ortaya çıkmalı ve kimin sorumlu bulunduğu netleştirilmeli"

13 Ekim 2018 23:06

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasına ilişkin, "Gerçeğin ortaya çıkması, tam olarak ne olduğunun ve kimin sorumlu bulunduğunun netleştirilmesi gerek" dedi.

Guterres, 2 Ekim'de İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğuna girdikten sonra kaybolan gazeteci Kaşıkçı ile ilgili BBC televizyonuna açıklamalarda bulundu. 'Yeni normal' haline gelen bu durumdan endişe duyduğunu belirten Guterres, ''Bu tür olayların sayısı artıyor ve uluslararası toplum buna izin vermemedir" diye konuştu.

Guterres, Kaşıkçı olayının aydınlatılmasını isteyerek, ''Gerçeğin ortaya çıkması, tam olarak ne olduğunun ve kimin sorumlu bulunduğunun netleştirilmesi gerek" ifadelerini kullandı.

Bu tür olaylar karşısında 'hesap verilebilirlik' için yollar bulunması gerektiğini vurgulayan Guterres, Kaşıkçı olayının arkasında Suudi Arabistan'ın olması durumunda Riyad 'da düzenlenecek yatırım konferansına gidilip gidilmemesi yönündeki soruya ise ''Ne olduğuna dair net bir cevap gerek ve hükümetler uygun şekilde tepki göstermeli'' yanıtını verdi.

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