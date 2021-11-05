BM Genel Sekreteri'nden Sudan ordu komutanına "anayasal düzene dönün" çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, telefonda görüştüğü Sudan Ordusu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'a anayasal düzene geri dönülmesi çağrısı yaptı.

BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, Guterres, Sudan'da 25 Ekim'deki askeri müdahalenin ardından Orgeneral Burhan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Sudan'da anayasa düzene geri dönüş çağrısı yapan ≈

Sudan’da askeri müdahale sonrası azledilen Başbakan Abdullah Hamduk, ordu ile herhangi bir diyaloğa girmeden durumun 25 Ekim öncesine döndürülmesi şartına sıkıca bağlı olduğunu belirtmişti. Sudan'da 25 Ekim sabahı Başbakan Hamduk ile çok sayıda siyasetçi gözaltına alınmış, ertesi gün Hamduk'un serbest bırakıldığı açıklanmıştı.

Burhan, olağanüstü hal ilan ettiklerini, Egemenlik Konseyi ve kabinenin feshedildiğini, Sudan'daki tüm kesimleri temsil edecek teknokrat bir hükümet kurulacağını duyurmuştu.