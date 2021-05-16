BM Genel Sekreteri'nden Gazze'de medya kuruluşlarının bulunduğu binanın İsrail tarafından vurulmasına tepki

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze'de AFP, Associated Press ve Al Jazeera gibi medya kuruluşlarının bürolarının bulunduğu bir binanın İsrail füzesi tarafından vurulmasıyla ilgili "derin rahatsızlık" duyduğunu söyledi.

BM Genel Sekreteri Guterres'in Sözcüsü Stephane Dujarric tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Genel Sekreter, Gazze şehrinde, içinde uluslararası medya kuruluşlarının ofislerinin de bulunduğu yüksek katlı bir konutun İsrail hava saldırısı ile yıkılmasından derin rahatsızlık duymuştur." ifadesine yer verildi.

Guterres'in Gazze'de artan sivil ölümler karşısında dehşete düştüğü vurgulanan açıklamada, "Dün gece Gazze'deki El-Shati kampında, İsrail'in hava saldırıları sonucu çocukların ve aynı aileden 10 kişinin ölümü de buna dahildir." denildi.

TIKLAYIN - AFP, Associated Press ve Al Jazeera'nın Gazze bürolarının bulunduğu bina, İsrail füzesiyle yıkıldı

Açıklamada, Genel Sekreter Guterres'in, ayrım gözetmeksizin bütün taraflara sivillerin ve medya binalarının vurulmasının uluslararası hukukun ihlali olduğu ve ne pahasına olursa olsun bundan kaçınılması gerektiği uyarısı hatırlatıldı.