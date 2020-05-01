BM Genel Sekreteri: Koronavirüs'le mücadelede diğer ülkeler Güney Kore'yi örnek almalı

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Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Güney Kore'de 24 saat içinde yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tespit edilmediğini öyledi. Guterres, diğer ülkelerin Güney Kore'nin Koronavirüs'le mücadele şeklinden örnek alması gerektiğini söyledi.

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin verilerine göre, ülkede toplam 10 bin 765 Koronavirüs vakaıs kaydedildi, 9 bin 59 kişi de iyileşti.

İlk vakanın görüldüğü 20 Ocak'tan bu yana Güney Kore, ülke çapında Koronavirüs testi kapasitelerini arttırarak, semptom göstermeyen Koronavirüs hastalarını da tespit ederek izole edilmesini sağladı. BM Genel Sekreteri Guterres, "Güney Kore'nin diğer örnekler için bir örnek olmasını bekliyoruz." dedi.

Guterres aynı zamanda Güney Kore'nin "oldukça umut veren bir yeşil anlaşma" sunduğunu söyledi ve planların arasında kömür yakıtlı santrallerin yasaklanması olduğunu söyledi. Guterres, salgından iyileşme süreci iklim kriziyle mücadeleyle bir ilerlemeli" dedi.