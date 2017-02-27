BM Genel Sekreteri: İnsan haklarını yok saymak salgın gibi yayılıyor

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, temel insan haklarını yok saymanın "çarpık popülizm fenomeniyle beraber " bir "hastalık" gibi yayıldığını ve bu durumun hoşgörüsüzlüğü arttırdığını söyledi.

Guterres, Cenevre merkezli BM İnsan Hakları Konseyi'nin, ABD Başkanı Donald Trump'ın temsilcisinin de katıldığı açılış toplantısında konuştu.

Genel Sekreter, "İnsan haklarını yok saymak bir hastalık ve yayılan bir hastalık-kuzeye, güneye, doğuya ve batıya. İnsan Hakları Konseyi tedavinin bir parçası olmalı" dedi.

Trump yönetimi, İnsan Hakları Konseyi'nde an az 2019'a dek bir sandalyeye sahip olacak ve Trump yönetiminin tavrı, konseyin geleceğiyle ilgili kaygı duyulmasına yol açtı.

Konseyin son dönemdeki başarılarının büyük bölümü, sekiz yıllık iktidarının büyük bölümünde konseyde bir sandalyeye sahip olan eski Başkan Barack Obama'nın desteğine bağlıydı.

Guterres, doğrudan yeni ABD Başkanı Donald Trump'tan bahsetmedi, ancak çok sayıda insan hakları savunucusunun Trump'ın yükselişiyle bağlantılandırdığı sorunlara değindi.

Genel Sekreter, "Giderek artan oranda çarpık bir popülizm fenomeni ve büyüyen ırkçılık çılgınlığı içinde birbirini besleyen aşırılıkçılık, yabancı düşmanlığı, Yahudi düşmanlığı, Müslüman düşmanlığı görüyoruz" dedi.

Guterres, mültecilerin ve göçmenlerin haklarının da "saldırı altında" olduğunu vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, yayımladığı başkanlık emriyle ülkeye yeni mülteciler alınmasını yasaklamış ve ayrıca nüfusunun büyük çoğunluğu Müslüman yedi ülkenin vatandaşlarına giriş yasağı koymuştu. Daha sonra Trump'ın başkanlık emri mahkemelerce durdurulmuştu.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeid Raad El Hüseyin de tek tek ülkelerin, küresel kuruluşu "çok taraflı sistemi tehdit eden veya bazı kısımlarından çekilmek isteyen siyasi aktörlere karşı koruması gerektiğini" vurguladı.

El Hüseyin "Hiçbir şey yapmadan kenarda durmayacağız. Ve haklarımız, diğerlerinin hakları, gezegenimizin geleceği, bu pervasız siyasi fırsatçılar tarafından bir kenara atılmamalı" dedi.