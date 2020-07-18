BM Genel Sekreteri Gutteres: Gözümüzün önünde tarihi ölçekte bir açlık ortaya çıkabilir

Karantinanın, insanların yıllardır görmezden geldiği sorunları ortaya çıkardığını kaydeden Guterres, bunların sağlık sistemlerindeki zayıf yerler, sosyal korumadaki açıklar, yapısal eşitsizlik, çevre durumunun bozulması ve iklim krizi olduğunu belirtti.

"Tarihi ölçekte bir açlık ortaya çıkabilir"

Dünyanın, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük durgunlukla karşı karşıya olduğunu ve yüz milyonlarca insanın daha aşırı yoksulluk sınırının altına düşebileceğini dile getiren Gutteres, "Gözümüzün önünde tarihi ölçekte bir açlık ortaya çıkabilir" ifadelerini kullandı.

Covid-19'un, insanların birçok temel konuda yanıldığını ortaya koyduğunu söyleyen BM Genel Sekreteri, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Koronavirüs, serbest piyasaların evrensel sağlık hizmeti sağlayabileceği, ırkçılığın olmadığı bir dünyada yaşadığımız, hepimizin aynı gemide olduğumuz yönünde yaygın yanılgı ve yalanlara ışık tuttu. Gerçekte ise aynı denizde kendimizi bulsak da birilerinin süper yatlarla yüzerken diğerlerin yüzen enkaz parçalara tutunmaya çalıştığı ortada."