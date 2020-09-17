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Dünya

BM Genel Sekreteri Guterres'ten Kıbrıs açıklaması

17 Eylül 2020 09:26

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) seçimlerin tamamlanmasının ardından garantörler ve tarafların katılımıyla siyasi süreci yeniden başlatmayı planladığını söyledi.

Guterres, 22 Eylül'de başlayacak BM 75. Genel Kurulu Görüşmeleri öncesi düzenlediği basın toplantısında, gündemi değerlendirdi.

Kıbrıs sorununa ilişkin açıklamalarda bulunan Guterres, ''Diplomatik girişimlere başlamadan önce Kuzey Kıbrıs'taki seçimleri beklememiz gerektiği konusunda fikir birliği vardı. Seçimler olur olmaz garantörler ve iki tarafın yer aldığı 5 kilit aktörle siyasi süreci yeniden başlatmayı planlıyorum.'' dedi.

Guterres, taraflara siyasi süreci tehlikeye atacak tek taraflı adımlardan kaçınmaları çağrısı da yaptı.

 

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