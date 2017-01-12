BM Genel Sekreteri Guterres: Kıbrıs'ta çözüm yakın

Kıbrıs görüşmelerinin sürdüğü Cenevre'de konuşan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, sorunun çözümünün mümkün olduğunu, hatta çözüme yaklaşıldığını söyledi. Ancak Guterres kimsenin "bir gecede gerçekleşecek bir mucize beklememesi" gerektiğini belirtti.

Liderlerle birlikte kameraların karşısına geçen Guterres "Uzun süredir tartışılan sınır, mülkiyet, AB ile ilişkiler gibi konularda büyük ilerleme kaydettik. Bunun sonucu olarak iki bölgeli, iki toplumlu bir Kıbrıs Cumhuriyeti konusunda çözüme çok yaklaşıyoruz" dedi.

Yine de yapılması gereken henüz çok iş olduğunu belirten Guterres, bunun sadece iki toplumun da güvenlik kaygılarını dindirmekle sınırlı olmadığına da dikkat çekti.

Guterres "Umuyorum ki birçok felaketin yaşandığı günümüzde Kıbrıs umudun sembolü olur" dedi.

Bugünkü müzakerelere garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin dışişleri bakanları Mevlüt Çavuşoğlu, Nikos Kotzias ve Boris Johnson da katılacak.

Cenevre'deki görüşmeler, Kıbrıs'ta barış için yıllar sonra ele geçen en önemli fırsat olarak nitelendiriliyor.

Kıbrıs'ın 50 yıllık müzakereler tarihinde ilk kez Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum heyetler harita takası gerçekleştirdi, birleşik federal bir Kıbrıs'ın iç sınırının nasıl çizileceğine dair görüşler somut bir şekilde ortaya konuldu. Tarafların sunduğu haritalar uzmanların kontrollerinin ardından BM'nin çelik kasasına alınarak kilitlendi.

Ancak Kıbrıs görüşmelerindeki tek mesele toprak ya da mülklerin paylaşımı konusu değil. Müzakerelerin gidişatını belirleyecek başlıca sorunlar yetki paylaşımı ve güvenlik.

Kıbrıslı Rumlar, Kuzey Kıbrıs'taki 30 bin Türk askerinin adayı terk etmesini istiyor.

Kuzey Kıbrıs lideri Mustafa Akıncı ise BBC Türkçe'ye yaptığı açıklamada bunun söz konusu olamayacağını söylemişti.

Cenevre'de liderler arasında anlaşma sağlansa bile anlaşma onay için Ada'nın iki yakasında referanduma sunulacak.