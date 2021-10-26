BM Genel Sekreteri Guterres: Covid, karşı karşıya kalacağımız son büyük salgın olmayacak; pandemi hazırlığı mimarisine ihtiyacımız var

T24 Dış Haberler

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Covid-19'un insanlığın karşı karşıya kalacağı son pandemi olmayacağını vurgularken, hazırlıklı olmanın öneminden söz etti.

BM Genel Sekreteri, ''Bu karşısında başarısız olduğumuz son pandemi olabilir'' ifadelerini kullandı.

Twitter üzerinden paylaşımda bulunanan Guterres, ''Covid-19 karşı karşıya kalacağımız son pandemi değil. Ancak başarısız olacağımız son pandemi olabilir. Bizim dünyanın şu an yaptığı hataları tekrar yapmasını önleyecek modern ve iyi fonlanmış pandemi hazırlığı mimarisine ihtiyacımız var'' yazdı.