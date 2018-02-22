T24 LogoT24 Logo
Dünya

BM Genel Sekreteri Guterres: Bu dünyada cehennemi yaşıyorlar

Nafiz Albayrak / New York, 21 Şubat (DHA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye’nin Doğu Guta bölgesinde 400 bin kişinin "bu dünyada cehennemi yaşadıklarını ve bundan derin üzüntü duyduğunu" söyledi

22 Şubat 2018 00:47

Nafiz Albayrak / New York, 21 Şubat (DHA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye’nin Doğu Guta bölgesinde 400 bin kişinin \"bu dünyada cehennemi yaşadıklarını ve bundan derin üzüntü duyduğunu\" söyledi.
New York’ta BM Genel Merkezi’nde Güvenlik Konseyi’nde düzenlenen ‘Barış ve Güvenlik’ konulu oturumda konuşan Guterres, \"Yeryüzünde düşmanlıkların sona erdirilmesini amaçlayan bir çok görüşme bu konseyde yapılıyor. Elbette bu çabaları destekliyorum. Ancak Doğu Guta’nın daha fazla bekleyemeyeceğine inanıyorum. 400 bin kişi bu dünyada cehennemi yaşıyor. Bu nedenle tüm taraflara Doğu Guta’da tüm savaş faaliyetlerini durdurma, yardıma ihtiyacı olanlara ulaşmaya, acil tedaviye ihtiyacı olan 700 kişinin tahliye edilmesine izin verilmesi çağrısında bulunuyorum. Gözlerimizin önünde yaşanan bu korkunç insanlık trajedisine son vermeliyiz\" dedi.
Güvenlik Konseyi’ndeki oturuma eski BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon da katıldı. Ban Ki Moon, yaşanan istikrarsızlıkların dünyada çatışmaları daha da hızlandırabileceğine işaret etti ve ekledi, \"İstikrarsızlıklar İran ve Suudi Arabistan arasında yaşanan gerginliklerin daha da artmasına, İran ile İsrail’in doğrudan çatışmaya yaklaşmasına yol açabilir. İsrail ve Hizbullah arasında yaşanan şiddet, öteki bölgesel tehditler, bölgede güvenliğin bozulmasına hatta kontrol dışı kalması potansiyeline sahip olabilir.\"
Ban Ki Moon, dünyada barış ve güvenliğin sağlanması, nükleer silahlardan arındırılması için gerçek bir diyalog sürecine ilişkin yakalanan umudun canlı tutulması gerektiğini vurguladı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Nafiz AlbayrakNew YorkDHAMilletler BM Genel Sekreteri Antonio Guterres Suriyenin Doğu GutaNew Yorkta BM Genel Merkezinde Güvenlik KonseyindeGüvenlikGuterresElbetteAncak Doğu GutanınBuDoğu GutadaGözlerimizinGüvenlik

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

ÖSYM Twitter’dan porno içerik paylaşan hesabı takibe aldı...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24