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BBC Türkçe

BM Genel Sekreteri Guterres: Arakan Müslümanları için son bir şans var, kaçırılırsa korkunç bir trajedi olacak

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres , Myanmar'da yüz binlerce Arakan Müslümanının göç etmesine yol açan askeri operasyonları durdurmak için ülkenin lideri Aung San Suu Kyi'nin önünde son bir şans bulunduğunu söyledi.

29 Nisan 2018 20:30

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres , Myanmar'da yüz binlerce Arakan Müslümanının göç etmesine yol açan askeri operasyonları durdurmak için ülkenin lideri Aung San Suu Kyi'nin önünde son bir şans bulunduğunu söyledi.

BBC'ye konuşan Guterres, Suu Kyi'nin harekete geçip bu son şansı değerlendirmemesi durumunda "tam anlamıyla korkunç bir trajedi" yaşanacağını savundu.

BM, ülkedeki operasyonların etnik temizlik seviyesine gelebileceği uyarısında bulunmuştu.

Bu hafta toplanacak BM Genel Kurulu öncesinde BBC'nin HARDTalk programına konuşan Guterres, yaşananların gelecekte geri döndürülmesinin herhangi bir yolunu göremediğini de belirtti.

BM Genel Sekreteri Guterres, diğer ülkelere kaçan Arakan Müslümanları'nın ülkelerine geri dönmesine izin verilmesi gerektiğini vurguladı.

Guterres'in uyarısı Bangladeş'in, ülkelerine kaçan 400 bin Arakanlının seyahat haklarını kısıtladığı bir dönemde geldi. Bangladeş polisi, Arakanlıların kendilerine verilen barınaklardan hiçbir yere gidemeyeceğini, aileleri ve akrabalarının yanına yerleşmelerine de izin verilmeyeceğini duyurmuştu. Bangladeş emniyeti, sığınmacıların otobüslere alınmaması ve sığınmacılara ev kiralanmaması talebinde de bulunmuştu.

Analistlere göre bu politikanın arkasında, Arakanlıların topluma karışıp izlerini kaybettirmemesi, böylece bir gün geri gönderilmeleri veya üçüncü bir ülkeye yollanmaları amacı yatıyor.

Myanmar lideri Suu Kyi, siyasi kariyerinde 15 yılını ev hapsinde geçirmiş ve Nobel Barış Ödülü kazanmıştı. Ancak Arakan Müslümanları'na yönelik operasyonları durdurmaması Suu Kyi'nin eleştirilmesine yol açtı.

BM Genel Kurulu'na katılmayacağını açıklayan Suu Kyi ise, Arakan krizinin "yanlış bilgilerden oluşan buzdağı" tarafından büyütüldüğünü, "sahte haberlerin teröristlerin çıkarlarına hizmet ettiğini" öne sürdü.

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