BM Genel Sekreteri Guterres, Al Jazeera muhabirinin öldürülmesini kınadı; tarafsız ve şeffaf soruşturma talep etti

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile’nin İsrail güçlerinin Batı Şeria’da yaptığı baskını takip ederken İsrail askerlerinin açtığı ateş ile öldürülmesinden dehşete düştüğünü söyledi.

Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile, Batı Şeria’da İsrail güçlerinin yaptığı baskını takip ederken vurularak öldürüldü. Katar merkezli Al Jazeera, İsrail askerlerinin bilinçli bir şekilde Akile’yi başından vurarak öldürdüğünü söyledi.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett ise Akile’nin ateş açan Filistinliler tarafından öldürülmüş olabileceğini söyledi. İsrail Genelkurmay Başkanı, İsrail güçlerinin henüz yaşananı tam olarak tespit edemediğini söyledi.

Filistin lideri Mahmud Abbas ise Akile’nin öldürülmesinden İsrail hükûmetinin sorumlu olduğunu belirtti.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından yayımlanan açıklamada, ilgili yetkililerin bağımsız ve şeffaf bir soruşturma yürütmesini beklediği belirtildi.

Açıklamada “Genel Sekreter, gazetecilere yönelik tüm saldırı ve öldürmeleri kınıyor ve gazetecilerin asla şiddetin hedefi olmaması gerektiğini vurguluyor” ifadeleri yer aldı.

İsrail askerlerinin baskınını takip ederken yaşamını yitirmişti

Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun deneyimli saha muhabiri Şirin Ebu Akile, İsrail askerlerinin bu sabah işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskını takip ettiği sırada, İsrail askerlerinin açtığı ateşle başından ağır yaralanmıştı.

Görevini yaptığı sırada ve üzerinde "basın" yazılı çelik yelek giydiği halde, İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle vurulan Ebu Akile yaşamını yitirmişti.

Ebu Akile'nin yanında bulunan gazeteci Ali es-Sumudi de sırtından yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan Sumudi'nin durumunun stabil olduğu bildirilmişti.

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