Al Jazeera muhabiri İsrail askerleri tarafından vurularak öldürüldü

Al-Jazeera televizyon kanalı muhabiri Şirin Ebu Akile, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin mülteci kampında İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybetti.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, muhabir Şirin Ebu Akile, İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle açılan ateş sonucu başından ağır yaralandıktan sonra yaşamını yitirdi.

AFP'nin aktardığına göre Katarlı bir yetkili, Akile'nin basın yeleği giydiği sırada yüzünden vurulduğunu söyledi.

Şirin Ebu Akile, İsrail ordusunun Cenin kampına düzenlediği baskını takip ediyordu.

İsrail ordusu inceleme başlattı

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada ise olayla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi. Ordu güçlerinin, "Cenin Mülteci Kampı'ndaki terör şüphelilerini yakalamak için terörle mücadele faaliyeti yürüttüğü" aktarılan açıklamada, İsrail askerlerinin kampa müdahalesi sırasında "onlarca silahlı Filistinlinin İsrail askerlerine ateş açtığı ve askerlere doğru patlayıcı madde fırlattığı" ileri sürüldü.

İsrail askerlerinin de "silahlı kişilere ateşle karşılık verdiği ve vurulanlar olduğu tespit edildiği" kaydedilen açıklamada, "Ordu olayı araştırıyor ve gazetecilerin Filistinli silahlı kişiler tarafından vurulmuş olma olasılığını inceliyor." ifadelerine yer verildi.

Al Jazeera: Meslektaşımızın öldürülmesinden İsrail hükümetini sorumlu tutuyoruz

Katar merkezli Al Jazeera kanalı, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "İsrail işgal güçleri, muhabirimiz Şirin Ebu Akile'ye soğukkanlılıkla, uluslararası yasaları ve normları ihlal ederek ve önceden tasarlanmış bir cinayetle suikast düzenledi." ifadelerine yer verdi.

Deneyimli gazeteci Akile'nin, "kimliğini açıkça gösteren bir basın yeleği giydiği sırada doğrudan kendisini hedef alan gerçek mermilerle" öldürüldüğüne dikkat çekilen açıklamada, "Basının görevini gerçekleştirmesini engellemeyi amaçlayan bu menfur suçu kınıyor ve meslektaşımızın öldürülmesinden İsrail hükümetini sorumlu tutuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Olayın takipçisi olacağını vurgulayan Aljazeera, açıklamasına şöyle devam etti:

"Uluslararası toplumu, İsrail işgal güçlerini, Şirin Ebu Akile'yi kasıtlı olarak hedef aldığı ve öldürdüğü için kınamaya ve hesap sormaya çağırıyoruz.

Ne kadar suçlarını örtbas etmeye ve adaletten kaçmaya çalışsalar da hukuki yollardan hesap sorulması için faillerin peşini bırakmayacağımızı taahhüt ediyoruz."

İsrail, Al Jazeera'nın muhabirinin öldürülmesi hakkında "ortak soruşturma" teklif etti

İsrail Dışişleri Bakanlığından muhabirin öldürülmesinin ardından yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada Dışişleri Bakanı Yair Lapid, Aljazeera'nın kadın muhabiri Şirin Ebu Akile'nin "üzücü ölümüne" ilişkin Filistinlilere "ortak tıbbi soruşturma teklif ettiklerini" belirtti.

Gazetecilerin "çatışma bölgelerinde korunması gerektiği ve gerçeği öğrenmek için herkesin sorumlu olduğunu" aktaran Lapid, "İsrail ordusunun terörle mücadele ve İsraillilerin öldürülmesini engellemek için gerekli her yerde operasyon yürüteceğini" kaydetti.

Lapid'in açıklamasında, Akile'nin İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu öldüğüne dair herhangi bir detay yer almadı.