-BM Genel Kurulu Üst Düzey Toplantıları başlıyor BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 15.09.2011 - New York'ta BM Genel Merkezinde 66. dönem BM Genel Kurulu üst düzey toplantıları yoğun gündem konularını ele almak üzere gelecek hafta başlıyor. Türkiye açısından BM'nin gündemine damgasını vurması beklenen Filistin'in devlet ve üye olarak BM'de tanınma girişiminin yanı sıra Libya ve Suriye'deki durum, küresel düzeyde terörle mücadele, Kıbrıs müzakereleri, ''Medeniyetler İttifakı'', nükleer silahların yayılmasının önlenmesi, arabuluculuk, Somali ve Afrika'da açlık, çölleşme, Asya'da işbirliği konuları özellikle önem taşıyor. Gelecek hafta başlayacak üst düzey toplantılarda Türkiye'yi Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki heyet temsil edecek. Heyette Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu da yer alacak. Başbakan Erdoğan, BM'deki yoğun ikili ve çoktaraflı temasları sırasında 193 üyeli BM Genel Kurulu'na hitaben de konuşma yapacak. Türkiye'nin aktif çizgide devam eden dış politikası temelinde Türk heyetini BM'de son derece yoğun temaslar bekliyor. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, BM'deki üst düzey toplantılar sırasında, Libya konusunda önemli görüşmeler olacak, ''Libya Dostlar Grubu'' toplanacak. Suriye konusunun da toplantılarda gündemde olacağını belirten kaynaklar, bu kapsamda Suriye Dışişleri Bakanı'nın New York'a gelmesinin beklendiğini de ifade etti. Filistin'in BM'de tanınma girişimi kapsamında gelişmelerin dikkatle izlendiğine işaret eden kaynaklar, Filistin tarafının bu kapsamda BM Güvenlik Konseyi'ne mi, yoksa BM Genel Kurulu'na mı başvuracağının henüz netlik kazanmadığını, Filistin'in konuyu değerlendirmeye devam ettiğini vurguladı. Filistin'in Konsey'e başvurarak doğrudan BM'ye tam üye olmayı talep edebileceğini, ya da Genel Kurul'a müracaat ederek ''Gözlemci devlet (üye olmayan ülke)'' olmak için harekete geçebileceğini anımsatan kaynaklar, Türkiye'nin Filistin tarafı ile yakın temasta olduğunu ve destek verdiğini belirtti. Kaynaklar ayrıca, Filistin'in BM'de hangi yolu izleyeceğinin ve bunun sonuçlarının Ortadoğu'da her alanda önemli yansımaları olacağına da işaret etti. Verilen bilgiye göre, BM toplantıları sırasında Türkiye ve ABD tarafından eşbaşkanlığı yapılacak Terörle Mücadele Küresel Forumu (TMKF) da hayata geçirilecek. Ayrıca Türkiye'nin ev sahipliğinde Ekonomik İşbirliği Teşkılatı'nın (EİT) toplantıları da New York'ta yapılacak. Türk heyeti yine BM Genel Kurul toplantıları sırasında New York'ta düzenlenen, ''Asya Karşılıklı Tedbir ve Güvenlik Önlemleri Konferansı (CICA)'' toplantılarına katılacak, ayrıca Finlandiya ile birlikte arabuluculuk toplantıları yapacak. Türk heyetinin İslam İşbirliği Teşkılatı (İİT) toplantılarına da katılması bekleniyor. İTT Genel Sekreteri Ekmeleddin İhsanoğlu da gelecek hafta başında New York'a gelerek BM'de pekçok toplantıya katılacak, temaslarda bulunacak. Türkiye'nin 2015-2016 BM Güvenlik Konseyi geçici üyeliği için aday olduğunu açıklaması dolayısıyla da Türk heyetinin BM'deki ikili ve çok taraflı temaslarının son derece yoğun olması bekleniyor. Bu arada, Genel Kurul toplantıları için KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu başkanlığındaki heyet de New York'a gelecek. 21-23 Eylül ve 26-27 Eylül tarihlerinde BM Genel Kurulu genel görüşmeleri gerçekleştirilecek. Genel görüşmelerde 193 ülkenin devlet, hükümet ya da diğer üst düzey temsilcileri Genel Kurul'da tek tek konuşma yapacak. Genel görüşmelerin başlamasından önce Genel Kurul'da 19 Eylül'de ''Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Önlenmesi'', 20 Eylül'de ise ''Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele'' konulu üst düzey toplantılar düzenlenecek. -MAVİ MARMARA- Öte yandan, İsrail'in ''Mavi Marmara'' gemisine yaptığı saldırıyı soruşturmak üzere BM Genel Sekreteri tarafından kurulan BM Soruşturma Komisyonunun raporunun (Palmer raporu), Genel Sekreter tarafından ne Güvenlik Konseyi'ne, ne de Genel Kurul'a sunulduğunu anımsatan kaynaklar, Genel Sekreter'in raporla ilgili harekete geçmediğini, raporun BM raporu olarak görülmediğini, bunun nedeninin ise raporun Genel Sekreter tarafından benimsenmemesi olduğuna özellikle dikkati çekti. Türk tarafının ''Mavi Marmara'' saldırısına ilişkin Uluslararası Adalet Divanı'na başvurmayı planladığını da anımsatan kaynaklar, bu konu üzerindeki değerlendirmelerin devam ettiğini belirtti. -YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINIYOR- New York'taki BM Genel Kurulu toplantılarına katılmak üzere 193 ülkenin devlet ve hükümet başkanları bu haftasonundan itibaren New York'a gelecek. ABD Başkanı Barack Obama'nın da katılacağı BM Genel Kurulu toplantıları sırasında New York'ta olağanüstü güvenlik önlemleri alınıyor, BM genel merkez binası yakınındaki caddeler trafiğe kapatılıyor ve sokaklara polis barikatlari kuruluyor.