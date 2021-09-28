BM Genel Kurulu'na hitap eden 191 konuşmacıdan sadece 17'si kadındı

Dünyanın en büyük diplomasi platformu olan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılan 191 ülkenin devlet ve hükümet başkanları ile bakanları arasında bu yıl sadece 17 kadın yer aldı.

Liderlerinin iklim krizinden, Kovid-19 salgınına, dünyanın gündemine oturan Afganistan'dan Suriye'deki krize küresel sorunları ele aldığı bu yıl 76'ncısı düzenlenen BM Genel Kurulu görüşmelerinde erkek liderlerin sayısı kadınlara oranla 11 kat fazlaydı.

BM Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, bu yıl zirvede yer alan 191 devlet ve hükümet başkanı ile bakandan sadece 17'sinin kadın olduğunu söyledi.

2020'de ise BM zirvesinde temsil edilen kadın lider sayısı sadece 9'du.

Bu yıl zirvede Myanmar ve Afganistan ise konuşma yapmayan ülkeler arasında yer aldı.