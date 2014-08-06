BM Genel Kurulu Gazze'yi görüşüyor



Toplantıda üye ülkelerin BM nezdindeki büyükelçileri video konferans aracılığıyla bilgilendirilecek.

Brifing verecek yetkililer arasında BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Navi Pillay, BM Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu (UNRWA) Genel Komiseri Pierre Krahenbühl ve BM Özel Koordinatörü Robert Serry de bulunuyor.

Bir grup Arap ülkesi, BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) yasal bağlayıcılığı olan bir karar alamaması üzerine konuyu Genel Kurul gündemine taşımıştı.

BMGK şimdiye kadar Gazze'de hemen ve şartsız insani ateşkes çağrılarının ötesine geçemedi.