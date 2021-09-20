BM Genel Kurulu, ABD'nin "çevrimiçi katılın" önerisine rağmen New York'ta gerçekleşecek

Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu, ABD’nin Koronavirüs vakalarına dikkat çekerek yaptığı “çevrimiçi katılım” çağrısına rağmen bu hafta New York’ta başlayacak. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Genel Kurula katılımın yanı sıra çeşitli görüşmeler yapmak üzere New York’a giderken ABD Başkanı Joe Biden’ın şehirde bir gün kalarak konuşmasını gerçekleştirmesi bekleniyor.

Reuters’ın aktardığı habere göre, ABD, BM Genel Kurulun bir “süper yayıcı” etkinlik hâline gelmemesi için liderin uzaktan katılmasını önerirken çok sayıda devlet başkanı, New York’a gidiyor.

Güvene dayalı aşı beklentisi

BM Genel Kurulu’una fiziki olarak katılan kişilerden Covid-19 aşı kanıtı istenmezken, aşı oldukları beklentisi üzerine kurulan sistemin ilk olarak Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ile kırılması bekleniyor. Konuşma yapacak ilk isim olan Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, daha önce Covid’e yakalandığını ve bu nedenle aşı olması “gerekmediğini” söylemişti.

New York, Birleşmiş Milletler binasının önüne bir hafta boyunca kalacak bir test ve aşı aracı bırakacak.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, seyahat edecek diplomatların kaçının aşılı olduğuna ilişkin tartışmanın, kürese aşı eşitsizliğini de gözler önüne serdiğini söyledi. Guterres için BM Genel Kurulu’nun ana gündemlerinden biri gelecek yılın ilk yarısında dünyanın yüzde 70’inin aşılanması olacak.

Biden, 24 saat kalacak

ABD, fiziki toplanmaya yönelik endişeleri dile getirirken ABD Başkanı Joe Biden, New York’a 24 saatliğine seyahat edecek. Biden’ın bu sürede ilk BM Genel Kurul konuşmasını gerçekleştirmesi ve BM Genel Sekreteri Guterres’le görüşmesi bekleniyor.

ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, Biden’ın Covid-19, iklim krizi, insan hakları, demokrasi üzerine konuşacağını söyledi.

BM Genel Kurulu’nun ana konuları Covid-19 ve iklim krizinin yanı sıra Afganistan ve İran gündemlerinin de tartışılması bekleniyor.

Erdoğan'ın programı

ABD ziyareti kapsamında ilk olarak Turkish American National Steering Commitee’de (TASC) düzenlenen programda konuşacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaretinin ikinci gününde New York’taki Türkevi'nin açılışını yapacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Salı günü ise Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kuruluna katılarak dünyaya hitap edecek. Erdoğan ayrıca, ABD ziyareti kapsamında çok sayıda ikili görüşme de gerçekleştirecek.