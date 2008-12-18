BM gençlik projesi tanıtıldı

Birleşmiş Milletler S-UN Fonu tarafından Muğla Konya ve Kocaeli'de uygulanacak Gençlik Projesi, Muğla'da düzenlenen törenle tanıtıldı.



Birleşmiş Milletler (BM) S-UN Fonu tarafından Muğla Konya ve Kocaeli'de uygulanacak Gençlik Projesi, Muğla'da düzenlenen törenle tanıtıldı.



Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi'ndeki törende İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu proje hakkında bilgi verdi. Hacıcaferoğlu, BM Kalkınma Programı ile Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bünyesindeki Gençlik Hizmetleri Daire Başkanlığı işbirliğiyle yürütülecek projenin açılışının, geçen kasım ayında Ankara'da Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve İsviçre Konfederasyonu Başkanı Pascal Couchepin'in katıldığı törenle yapıldığını hatırlattı.



İl Müdürü Hacıcaferoğlu, S-UN Fonu'nun gençlerin kültür ve turizm sektörünün fırsatlarına odaklanmasını, bilgi ve iletişim teknolojilerinden faydalanmasını, proje fikirlerine mali destek ve danışmanlık sağlanmasını amaçladığını bildirdi. Hacıcaferoğlu, pilot il seçilen Muğla, Konya ve Kocaeli'de gençlerin geliştirdikleri projelere destek vermek üzere İsviçre Kalkınma ve İş Birliği Ajansı'nın 750 bin dolar tutarında finansman sağladığını kaydetti.



Proje asistanı Ali Sait Bedük ise pilot illerin aldığı yoğun göç kadar sahip oldukları zengin kültürel ve turistik kaynaklar, faal gençlik potansiyeli ve gençlik merkezlerinin kurumlaşmış yapısının öneminden bahsetti. Bedük, Muğla, Konya ve Kocaeli'nde yaşayan 18 ile 24 yaş arası gençlerin proje fikirlerini hayata geçirme imkânına sahip olacağını belirtti.



Ekiplerini kuranlara, iki yıllık uygulama süresince proje yönetimi konusunda eğitim ve danışmanlık desteği verileceğini aktaran Bedük, "Süre sonunda projenin, diğer illere genişletilerek kamu, özel sektör ve sivil toplum işbirliğiyle devamlılığının sağlanması ve gençlik politikalarına etki edecek örnek bir uygulama oluşturması nihai hedefimiz.'' dedi.







