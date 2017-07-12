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Deutsche Welle

BM: Gazze tahmin edilenden daha kötü durumda

BM’nin raporuna göre Hamas’ın kontrolü altındaki Gazze Şeridi'nde yaşam koşulları öngörülenden daha hızlı kötüleşti. BM çalışanlarına göre Gazze "yaşanabilecek durumda değil."

12 Temmuz 2017 14:02

BM’nin raporuna göre Hamas’ın kontrolü altındaki Gazze Şeridi'nde yaşam koşulları öngörülenden daha hızlı kötüleşti. BM çalışanlarına göre Gazze "yaşanabilecek durumda değil."

Birleşmiş Milletler'in "Gazze -10 yıl sonra" başlıklı raporunda, geçen 10 yıl içinde gayri safi yurtiçi hasılanın ve sağlık hizmetlerinin gerilediği, klinik, doktor ve hastane yatağının artırılması taleplerinin yerine getirilmediği belirtildi.

BM İnsani Yardım Koordinatörü Robert Piper twitter hesabından, "Siyasi aktörler Gazze'deki sivillerin acılarını gözden kaçırıyor" paylaşımında bulundu.

Piper birçok BM çalışanının Gazze Şeridi'ni "yaşanılacak durumda değil" şeklinde tanımladığını belirtti.

Raporda Gazze Şeridi’nde yaşayanların günde sadece birkaç saat elektrikten yararlanabildiğini, gençler arasında işsizlik oranının yüzde 60 oranında olduğuna dikkat çekildi.

Suyun yüzde 95'inin içme suyu kalitesinde olmadığını belirten BM temsilcisi Robert Piper, "Durum tahmin edilenden daha hızlı biçimde kötüleşti" şeklinde konuştu.

"Tek su kaynağı 2020'ye kadar tükenebilir”

BM'nin Gazze ile ilgili son raporunda, BM'nin 2012 yılında hazırladığı rapora da atıfta bulunuldu. Yeni raporda, "Gazze'ye dair öngörüler beklenenden daha da kötü çıktı" ifadesine yer verildi. Raporda acilen harekete geçilmezse Gazze Şeridi’ndeki tek su kaynağının 2020 yılına dek kati biçimde tükeneceği uyarısında bulunuldu.

Yüzölçümü açısından Almanya'nın Köln kentiyle kıyaslanabilecek olan Gazze Şeridi'nde iki milyon Filistinli yaşıyor. Gazze Şeridi, 2006'dan bu yana İsrail'in kara, hava ve deniz ablukası altında bulunuyor.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa/afp/ HT/GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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