BM: Gazze'de 52 bin kişi yerinden edildi

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyonu Ofisi'ne (OCHA) göre 52 binden fazla Filistinli, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 450 binaya zarar verdiği hava saldırılarında yerlerinden oldu.

Reuters'ın haberine göre; çatışmayla ilgili bir diğer açıklama da Uluslararası Af Örgütü'nden geldi. Örgüt, İsrail'in sivil yerleşim olan binalara düzenlediği hava saldırılarının savaş suçu olarak değerlendirilebileceğini bildirdi. İsrail ise yalnızca meşru askeri hedefleri vurduğunu ve sivil can kaybını önlemek için büyük çaba gösterdiğini söylüyor.

Cenevre'de basın açıklaması yapan OCHA Sözcüsü Jens Laerke, Gazze'de yerlerinden olan yaklaşık 47 bin kişinin BM'ye ait 58 okula sığındıklarını bildirdi.

132 binanın yerle bir olduğunu, 316'sının büyük zarar gördüğünü belirten Laerke, bunların altısının hastane, dokuzunun sağlık merkezi olduğunu ayrıca bir su arıtma tesisinin de saldırılardan etkilendiğini ve 250 bin kişinin temiz içme suyuna erişiminin aksadığını kaydetti.

BM, İsrail'in sınırda insani yardım geçişi için bir kapı açmış olmasını ise memnunlukla karşıladı, ancak en kısa zamanda bir sınır geçişinin daha açılmasını istedi.

BM ve insani yardım ortakları evlerinden olan ailelere gıda ve diğer yardım malzemelerini sağlamaya çalışıyor.

"Salgın hastalık riski arttı"

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Margaret Harris de Gazze'de tıbbi malzeme sıkıntısı yaşandığını, bulaşıcı hastalıkların ve Corona virüsünün yayılması riski olduğunu bildirdi.

DSÖ yeni yayınlanan bir raporunda İsrail saldırılarında en az 18 hastane ve kliniğin zarar gördüğünü, bir sağlık tesisinin tamamen yıkıldığını bildirdi. Bölgede hayati ilaçların neredeyse yarısının tükendiğini kaydetti.

Merkezi Londra'da bulunan Uluslararası Af örgütü Gazze'de yerleşim bölgelerindeki binalara yönelik saldırıların araştırılması çağrısı yaptı.

Af Örgütü tarafından yapılan açıklamada, "İsrail güçleri yerleşim olan binalara yaptıkları saldırılarda bazı durumlarda aileleri ve çocukları tamamen yok ederek, sivil mülklere zarar vererek şok edici biçimde Filistinli sivillerin yaşamını görmezden geldi" denildi.

İsrail ise sivil ölümleri önlemek için yalnızca askeri hedef olarak belirlediği hedefleri vurduğunu ve genellikle saldırılar öncesinde binaların boşaltılması için haber gönderdiğini bildirdi.