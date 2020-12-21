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Dünya

BM: Filistin'de 2,4 milyon kişi yardıma muhtaç

21 Aralık 2020 21:58

Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov, Filistin'de 2,4 milyon kişinin yardıma muhtaç olduğunu belirterek, 417 milyon dolar yardım çağrısı yaptı.

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