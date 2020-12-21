BM: Filistin'de 2,4 milyon kişi yardıma muhtaç

Filistin nüfusunun yüzde 47'sinin gelecek yıl insani yardıma ihtiyaç duyacağına dikkati çeken Mladenov, uluslarası topluma Filistinliler için 417 milyon dolar yardım çağrısı yaptı.

İsrail'in yasa dışı yerleşim planlarını genişletmeye devam ettiğini vurgulayan Mladenov, 2020'deki yerleşim birimleri sayısının 8 aylık bir araya rağmen 2019'daki rakamlarla eşit olduğunu söyledi.

Mladenov, İsrail'in yerleşim birimlerinin, uluslararası hukuku ve BM kararlarını açıkça ihlal ettiğini belirterek, İsrailli yetkililere yerleşim birimi planlarına ve Filistinlilerin mülklerini yıkmaya derhal son verme çağrısını yineledi.