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BM eylülde New York'ta toplanıyor; Erdoğan, 12 korumasını ABD'ye götürmeyecek

Erdoğan'ın 12 koruması hakkında ABD'de tutuklama kararı verilmişti

17 Haziran 2017 11:43

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan n 12 yakın koruması için ABD’de verilen tutuklama kararı üzerine harekete geçen Ankara'nın karşı hamle yapmaya hazırlandığı öğrenildi. Bu kapsamda Washington Büyükelçiliği'nin kararla ilişkin hukuki süreç hakkında çalışma yaptığı belirtildi. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın en yakın tarihteki ABD ziyareti şu aşamada eylül ayında görünüyor. Erdoğan’ın, BM Genel Kurulu için New York’a gitmesi halinde haklarında tutuklama kararı bulunan 12 yakın koruma ABD’ye götürülmeyecek. 

Hürriyet gazetesinden Uğur Ergan'ın kulis haberi şöyle:

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın geçen mayıs ayındaki Washington ziyareti sırasında Türk Büyükelçiliği önündeki kavgayla ilgili olarak 12 koruma hakkında ABD’de tutuklama kararı çıkarması üzerine Ankara harekete geçti. Alınan bilgilere göre Washington Büyükelçiliği, karara karşı hukuki sürecin nasıl başlatılıp işletileceğine dair kapsamlı bir çalışma yapacak.

Eylülde New York'a gitmeyecekler

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın en yakın tarihteki ABD ziyareti şu aşamada eylül ayında görünüyor. Erdoğan’ın, BM Genel Kurulu için New York’a gitmesi halinde haklarında tutuklama kararı bulunan 12 yakın koruma ABD’ye götürülmeyecek.

Washington Emniyet Müdürü Peter Newsham “Bu kişiler ABD’ye gelirlerse tutuklanacaklar. Bu kişilerin ABD’ye gelip suçlamalara cevap vermelerini bekliyoruz” demişti. ABD Dışişleri Bakanlığı, ‘kararın bir mesaj niteliğinde’ olduğunu belirttiği için, ABD’nin siyah diplomatik pasaport sahibi olsalar da Erdoğan’ın yanında götüreceği yeni korumalara vize verip vermeyeceği de merak konusu. ABD, siyah diplomatik pasaport dahil tüm Türkiye Cumhuriyeti pasaportlarına vize uyguluyor.

Diplomatik dokunulmazlık mı?

Yetkililer, ABD’de yabancı bir cumhurbaşkanının yakın korumaları veya resmi heyette yer alan aşçı, özel hizmetli vb. statüsünde olanların diplomatik dokunulmazlığı olup olmadığına dair farklı görüşlerin olduğunu belirtti. ABD’de bazı eyaletlerin bu kişilerin diplomatik dokunulmazlığı olduğunu kabul ettiği, bazılarının ise etmediği belirtilerek, karmaşık bir durum olduğu ifade edildi.

Washington: Net mesaj

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Washington ziyareti sırasında Türk Büyükelçiliği önündeki kavgayla ilgili olarak 12 Türk güvenlik görevlisi hakkında yakalama kararı çıkarılmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Tillerson, “12 Türk güvenlik görevlisine yöneltilen suçlamalar, ABD’nin yasal ifade özgürlüğünü bastırmak için gözdağı ve şiddete başvuran kişilere hoşgörü göstermediği şeklinde net mesaj veriyor” dedi. Tillerson’ın sözleri, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert tarafından günlük basın toplantısında aktarıldı. Nauert, yakalama kararı alınan Cumhurbaşkanlığı korumaları için ‘iade talebinde bulunulup bulunulmayacağı’ sorusuna verdiği yanıtta, soruşturmadaki bulgulara bakmayı ve incelemeyi sürdürdüklerini belirtti. 

(Nafiz Albayrak DHA)

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