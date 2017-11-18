BM eski Sözcüsü Timur Göksel: Türkiye buranın içişlerine karışmamalı

İrfan Sapmaz / Beyrut, 18 Kasım (DHA) - Lübnan\'ın tanınmış siyasi ve askeri stratejistlerinden olan BM eski Sözcüsü Timur Göksel Beyrut\'ta ülkedeki ve bölgedeki son durumu değerlendirerek, Türkiye’nin Lübnan’ın içişlerine karışmaması gerektiğini söyledi.

Timur Göksel İsrail\'in Hizbullah\'a saldırmaya cesaret edemeyeyeceği yönünde ilginiç analizler yaparken, Türkiye\'nin de nasıl bir strateji izlemesi gerektiğini yönünde görüşlerini açıkladı.

1979 yılında BM sözcüsü olarak Lübnan\'a gelen ve bu ülkeye yerleşen Timur Göksel, 1995 yılında BM Siyasi Müşavirliğine tayin edildi. 2003 yılına kadar Lübnan\'ın en karışık dönemlerinde iki görevi yürüttükten sonra emekliye ayrıldı.

Lübnan\'da yaşamanın kolay olmadığına işaret eden Göksel, ülkede elektriklerin belirli aralıklarla verildiğini, su sıkıntısı olduğunu, tüm toplumun jeneratörler ile yaşamaya alışık olduğunu söyledi.

Göksel ülkeyi mezhepler ülkesi olarak tanımlarken istifa eden Başbakan Saad Hariri için ise \"Burada her zaman mezhepler, dinler, politikilar arasında durum gergin. Malum bu iç savaşa yol açtı ve 200 bin kişi öldü. Ülkede hiç bir şey değişmedi. Halk bundan büyük ders aldı. Halk burada kendisini idare ediyor. Suudi Arabistan burayı çok tehdit etti. Hariri\'ye olan davranışları hala tartışma konusu. Lübnan\'ın tarihine bakınca bu tip olaylar olunca mutlak bir çatışma bekliyorsunuz. Fakat şimdi ülkeye bakıyorsunuz, sizde görüyorsunuz ben ilk defa ülkede bu kadar çok Saad Hariri resimlerini cadde ve sokaklarda görüyorum. Şimdiye kadar hiç böyle bir şey olmamıştı. \" dedi.

Türkiye’nin bölgedeki politikası hakkında konuşan Göksel, “Bence burada herhangi bir adım atılmamalı, Türkiye bir ara Ortadoğu\'da çok güçlüydü, ne zamanki iç olayları karışıyoruz, taraf gibi davranıyoruz, o zaman kaybediyoruz. Burası cidden Türkiye dostu idi. büyük bir jest yapıldı, vizeler kaldırıldı. Burada olaylara karışmamalı, sünni ve şiilerin işine karışmamalı, taraf olmamalıyız. İç işlerine karışmamalıyız. Ben bunu tehlikeli ve sakıncalı görüyorum.\"

İsrail\'in Lübnan’a saldırma ihtimalini, değerlendiren Göksel, “İsrail\'in böyle bir isteği olduğu malum. 2006 darbesinden sonra İsrail ordusunda büyük reformlar yaptı. İstihbaratları çok kuvvetli. Bugün bile Lübnan\'ı herkesten fazla onlar izlerler. Burayı çok iyi tanırlar. Evet burada Hizbullah ile savaş açarlar ise, Evet İsrail elindeki askeri güç ile Lübnan\'ı düzleyebilir. Ama şimdi İsrail Hizbullah\'ın elinde 100 bin tane roket olduğunu söylüyor. Burası saldırıyı kaldırabilir. Acıyı kaldıran bir ülke. Burada zaten evlerde sığınak yok. Zaten elektrik yok. Geldiler İsrailliler buraya santralleri bombaladılar. Ertesi gün her taraf pırıl pırıl. Çünkü herkesin jenaratörleri var. Burası Lübnan efendim, ancak İsrail böyle değil. İsrail bunu kaldıramaz. İsrail toplumunun istekleri başka, yaşamları başka. imkanları başka. Onlar bunları kaldıramazlar. Dolayısı ile bence İsrail böyle bir riski göze alamaz\" dedi.