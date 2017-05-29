BM elçisi: Üç bin kadın IŞİD'in kölesi

IŞİD'in elinden kurtulmayı başardıktan sonra BM'nin İyi Niyet Elçisi olan ve insan ticareti mağdurları ile ilgilenmek üzere BM'nin Uyuşturucu ve Suç Ofisi'ne (UNODC) çalışmaya başlayan Ezidi Nadya Murad, Alman Der Spiegel dergisinin haber portalına açıklamalarda bulundu.

IŞİD'in hafife alınmaması gerektiğini söyleyen Murad, örgütün hala modern silahlara, otomobillere sahip olduğunu belirterek köleleştirdiği üç binden fazla kadını da esir tuttuğunu söyledi.

IŞİD'in mali kaynaklarının kurutulmasını talep eden 24 yaşındaki Murad teröristlerin uluslararası mahkemelerde yargılanmasını istedi. Murad, "IŞİD mensupları biz Ezidileri yok etmek istiyor, çünkü onların inancına göre biz kafiriz" dedi.

Cinsel istismar hakkında konuşmanın Doğu kültürlerinde güç bir olgu olduğunu belirten Murad, buna rağmen bütün Ezidileri dünya kamuoyunun yaşadıkları zulmün farkında olması için yaşadıklarını anlatmaya çağırdı.

Iraklı bir Ezidi olan Nadya Murad, 2014 yılında IŞİD militanları tarafından esir alınmış, bir yılı aşkın süre cinsel istismara ve işkenceye maruz kalmıştı.

Kuzey Irak'taki köyüne IŞİD militanlarının düzenlediği baskında annesinin, altı kardeşinin ve çok sayıda akrabasının öldürüldüğüne tanık olan Murad, kurtulmasından bu yana Ezidilerin karşı karşıya kaldığı insanlık suçları hakkında dünya kamuoyunu bilgilendirmeye çalışıyor.

Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletinde yaşamını sürdüren Murad, 2016 yılında Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmişti.

KNA/DW/BÖ/HS

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