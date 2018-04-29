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BBC Türkçe

BM: Dünyadaki tarım arazilerinin üçte biri aşındı

Birleşmiş Milletler'in bir çalışması, dünyadaki arazilerin üçte birinin yoğun tarım pratikleri nedeniyle aşırı derecede aşındığını ortaya koydu. Küresel çapta yapılan çalışma, verimsizleşmeye ana neden olarak endüstriyel tarımı işaret ediyor.

29 Nisan 2018 20:30

Birleşmiş Milletler'in (BM) bir çalışması, dünyadaki arazilerin üçte birinin yoğun tarım pratikleri nedeniyle aşırı derecede aşındığını ortaya koydu.

'The Global Land Outlook' (Küresel Arazi Görünümü) isimli çalışmada, verimsizleşen topraklar nedeniyle milyonlarca insanın açlık, yoksulluk ve çatışma riskiyle karşı karşıya olduğu belirtiliyor.

Küresel çapta yapılan çalışma, verimsizleşmeye ana neden olarak endüstriyel tarımı işaret ediyor.

BM, her yıl 24 milyar ton verimli toprağın ve 15 milyar ağacın kaybedildiğini söylüyor.

Çalışma, yoğun tarımdan kaçınılması çağrısında bulunuyor.

Önlem alınmazsa gıdaya ve verimli topraklara talep arttıkça sürmesi beklenen bu durumun, Sudan ve Chad örneklerinde olduğu gibi çatışma riskini artıracağı uyarısında bulunuldu.

Çalışmanın tanıtımında konuşan Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi'nin yöneticisi Monique Barbut "Verimli topraklar kururken ve nüfus artarken, ülkelerin kendi içinde ve küresel çapta araziler için yarışı artıyor" dedi.

'The Global Land Outlook' isimli çalışmanın bu konuda yapılmış en kapsamlı çalışma olduğu belirtiliyor. Çalışma; kentleşmenin, iklim değişikliğinin, erozyonun ve orman kaybının birbirleriyle ilişkilerini haritalarla ortaya koyuyor.

BM, verimli arazilerin çölleşmesini engellemek için ulusal çapta önlemler alınmasını istedi.

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