BM: Dünyada gıda fiyatları üst üste onuncu ayda da artış kaydetti

Dünya gıda fiyatları Mart ayında üst üste onuncu ayda da artış kaydederek; et, süt ürünleri ve bitkisel yağ fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle Haziran 2014'ten bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından derlenen ve tahıllar, yağlı tohumlar, süt ürünleri, et ve şeker fiyatlarındaki aylık değişimleri izleyen dünya gıda fiyatları endeksi Şubat ayındaki 116,1 seviyesinden Mart ayında 118,5'e çıktı.

Küresel tahıl hasadının 2020 yılında rekor kırma yolunda ilerlediğine dikkat çeken FAO, ilk göstergelere göre bu yıl üretimin 2020'nin de üzerine çıkabileceğini açıkladı.

FAO tahıl fiyatları endeksi Mart'ta bir önceki aya göre yüzde 1,7 gerileyerek sekiz aydır süren kazanımlarına ara verse de hâlâ geçen ay aynı dönemdeki seviyenin yüzde 26,5 üzerinde bulunuyor.

Bitkisel yağ fiyatları ise yüzde 8 artışla Haziran 2011'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.