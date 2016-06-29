BM Dünya Turizm Örgütü: Lütfen Türkiye’yi terk etmeyin

BM Dünya Turizm Örgütü Genel Sekreteri Taleb Rifai yaptığı açıklamada “Şimdi

Türkiye’ye destek zamanıdır” dedi. Rifai Madrid’de yaptığı açıklamada “Türkiye

dünyanın en önemli tatil yerlerinden biridir ve ülkenin bu konumda kalmaya devam

edeceğine eminiz” ifadesini kullandı.

Güvenliğin seyahat sektöründe en önemli faktör durumuna geldiğini belirten Rifai,

turizmin terör saldırılarının hedefi olduğunu, zira birçok ülkede bu sektörün

ekonominin temel direklerinden biri haline geldiğini kaydetti. Dünya Turizm Örgütü

Genel Sekreteri mesajında “Böyle zamanlarda birlik olmalıyız ve terör saldırısına

hedef olan yerleri yalnızlığa itmemeliyiz” dedi.

Salı akşamı İstanbul Atatürk Havalimanı dış hatlar terminalinde düzenlenen canlı

bomba saldırılarında İstanbul Valiliği'nin verilerine göre, 41 kişi hayatını kaybetti,

yaralıların sayısı da 239.

