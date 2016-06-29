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Dünya
Deutsche Welle

BM Dünya Turizm Örgütü: Lütfen Türkiye’yi terk etmeyin

BM Dünya Turizm Örgütü seyahat sektörüne çağrı yaparak İstanbul Atatürk Havalimanı’na düzenlenen terör saldırısından sonra Türkiye’yi terk etmemelerini istedi.

29 Haziran 2016 21:47

BM Dünya Turizm Örgütü Genel Sekreteri Taleb Rifai yaptığı açıklamada “Şimdi
Türkiye’ye destek zamanıdır” dedi. Rifai Madrid’de yaptığı açıklamada “Türkiye
dünyanın en önemli tatil yerlerinden biridir ve ülkenin bu konumda kalmaya devam
edeceğine eminiz” ifadesini kullandı.
Güvenliğin seyahat sektöründe en önemli faktör durumuna geldiğini belirten Rifai,
turizmin terör saldırılarının hedefi olduğunu, zira birçok ülkede bu sektörün
ekonominin temel direklerinden biri haline geldiğini kaydetti. Dünya Turizm Örgütü
Genel Sekreteri mesajında “Böyle zamanlarda birlik olmalıyız ve terör saldırısına
hedef olan yerleri yalnızlığa itmemeliyiz” dedi.
Salı akşamı İstanbul Atatürk Havalimanı dış hatlar terminalinde düzenlenen canlı
bomba saldırılarında İstanbul Valiliği'nin verilerine göre, 41 kişi hayatını kaybetti,
yaralıların sayısı da 239.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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