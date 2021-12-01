T24 LogoT24 Logo
Dünya

BM: Dünya nüfusunun neredeyse üçte biri hiç internet kullanmadı

Yoksul ülkelerde interneti karşılamanın zor olduğu belirtildi

01 Aralık 2021 08:54

Birleşmiş Milletler’e göre, dünya genelinde neredeyse 3 milyar kişi hayatında daha önce hiç internet kullanmadı.

The Guardian’da yer alan habere göre, BM’nin Uluslararası Telekomünikasyon Birliği, gelişmekte olan ülkelerde nüfusun yaklaşık yüzde 96’sının internete erişemiyor.

Koronavirüs salgınının internete erişimi artırdığı belirtilen araştırmaya göre, 2019’da internete giren insan sayısı 4.1 milyarken bu yıl 4.9’a yükseldi.

Yoksul ülkelerde internete erişimi karşılamanın zor olduğu belirtilen araştırmada, 46 en az gelişmiş ülkede insanların neredeyse dörtte üçünün hayatında hiç internete girmediği belirtildi.

internetdünyagelişmekteolanülkebm
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24