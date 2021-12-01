BM: Dünya nüfusunun neredeyse üçte biri hiç internet kullanmadı

Birleşmiş Milletler’e göre, dünya genelinde neredeyse 3 milyar kişi hayatında daha önce hiç internet kullanmadı.

The Guardian’da yer alan habere göre, BM’nin Uluslararası Telekomünikasyon Birliği, gelişmekte olan ülkelerde nüfusun yaklaşık yüzde 96’sının internete erişemiyor.

Koronavirüs salgınının internete erişimi artırdığı belirtilen araştırmaya göre, 2019’da internete giren insan sayısı 4.1 milyarken bu yıl 4.9’a yükseldi.

Yoksul ülkelerde internete erişimi karşılamanın zor olduğu belirtilen araştırmada, 46 en az gelişmiş ülkede insanların neredeyse dörtte üçünün hayatında hiç internete girmediği belirtildi.