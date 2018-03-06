BM: Doğu Gutalılar yerin altında yaşıyor

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'ndan (UNICEF) 2013 yılından bu yana kuşatma altında olan ve Şubat ayından bu yana Suriye ordusunun muhaliflerden geri almak için operasyon düzenlediği Doğu Guta'daki insani durumla ilgili açıklama geldi.

UNICEF'in sözcüsü Christophe Boulierac, 400 bin nüfuslu Doğu Guta'da yerin altında yaşamanın yaygınlaştığına dikkat çekerek, son bir ay içerisinde bazı ailelerin evlerin bodrumlarında yaşamak zorunda kaldığını, bazen 200 kişilik gruplar halinde bodrumlara sığınıldığını belirtti.

UNICEF sözcüsü Suriye'deki savaşta bu yıl içerisinde binden fazla çocuğun hayatını kaybettiğini de açıkladı. BM verilerine göre 2011'de patlak veren Suriye'deki iç savaşta şu ana kadar 340 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Guta'ya yardım konvoyu

Birleşmiş Milletler, Şubat ayından bu yana bombardıman altında olan Doğu Guta'ya Perşembe günü yeni bir yardım konvoyu göndermeyi planladığını açıkladı. Dün abluka altındaki kente giden 46 kamyondan 14'ü taşıdığı yardım malzemelerini boşaltamadan geri dönmüştü.

Dokuz saat süren bir yardım seferberliğinin ardından yardım ekipleri, bölgeye ateş açılması nedeniyle Doğu Guta'yı terk etmek zorunda kalmıştı. BM'nin yardım konvoyunda 27 bini aşkın kişinin ihtiyacını karşılayacak 247 tonluk tıbbi malzeme ve yiyecek yer alıyordu. Suriye'nin başkenti Şam'a 10 kilometre uzaklıkta bulunan ve muhaliflerin kontrolünde olan Doğu Guta'da 400 bin kişi yaşıyor. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre kentte tahliye edilmeyi bekleyen bin hasta ve yaralı bulunuyor.

Rusya'dan tahliye açıklaması

Rusya Doğu Guta'yı terk etmek isteyen muhaliflere çağrıda bulundu. Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada Doğu Guta'daki silahlı muhaliflerin aile üyeleri ile birlikte bölgeyi terk etmesine izin verileceği belirtildi. Rusya, Doğu Guta'dan sivillerin tahliyesi için geçtiğimiz hafta boyunca günde 5'er saat açık olan bir insani koridor kurmuştu.

Suriye ordusunun Rusya'nın desteği ile Doğu Guta'da yürüttüğü operasyon da sürüyor. İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, bu sabah saatlerinde Cisrin kasabasına yönelik bombardıman sonucu en az dokuz kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Son bombardıman ile hafta başından bu yana bölgede yaşanan sivil can kaybının 95'e ulaştığı, Doğu Guta'daki toplam sivil can kaybının 780'i aştığı aktarılıyor.

Doğu Guta'ya yönelik operasyonunu Şubat ortasından bu yana yoğunlaştıran Suriye ordusunun kentin yaklaşık yüzde 40'ında kontrolü sağladığı belirtiliyor.

AFP,rtr,dpa/ÖA,BK

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