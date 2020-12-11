BM destekli tribünal, eski Lübnan Başbakanı Hariri'nin katiline müebbet hapis cezası verdi

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Birleşmiş Milletler destekli Lübnan tribünalı, 2005'te eski Lübnan Başbakanı Refik el-Hariri'yi öldüren kaçak Hizbullah üyesini 5 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

57 yaşında Salim Ayyaş Ağustos'ta, 2005'te düzenlediği bombalı saldırıyla Hariri ve 21 kişiyi öldürmekten suçlu bulunmuştu.

Tribünal kararını verse de Ayyaş hâlâ bulunamadı. Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, Ayyaş'ı teslim etmeyi kabul etmemişti.

Hollanda merkezli mahkemenin Avustralyalı hakimi David Re kararı açıklarken, "Bu saldırının amacı Lübnan'da terörü yaygınlaştırmaktı ve bunu başardı" dedikten sonra tribünalın Ayyaş'a yöneltilen 5 suçlamadan da müebbet hapis cezası verme kararı aldığını duyurdu.

Harari suikastı ülkeyi çok büyük bir krize sürüklemiş ve yıllarca süren çatışmaların fitilini ateşlemişti.