BM’den Taliban cinayetlerine dair rapor

Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan bir rapora göre, Afganistan’da yönetimi ele geçiren Taliban bugüne dek 100'den fazla eski hükümet görevlisi ile yabancı güçler için çalışan personeli öldürdü.Afganistan'da geçen yıl Ağustos ayında iktidarı ele geçiren Taliban'ın, ülkede bugüne dek 100'den fazla eski hükümet görevlisi ile uluslararası askeri güçler için faaliyet gösteren çalışanı öldürdüğü bildirildi. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından hazırlanan ilgili raporda, Taliban'ın eski hükümet görevlileri ile silahlı kuvvetler mensupları için "Genel af ilan edeceğini açıklamış olmasına rağmen, BM'ye cinayetler ve insanların zorla yok edilmesine dair inandırıcı suçlamalar ulaştığı" ifade edildi. Raporda, söz konusu cinayetlerin üçte ikisinin, "Kamu kurumlarını fiilen ele geçirmiş olan güçler ve onların müttefikleri tarafından, herhangi bir mahkeme kararı olmaksızın işlendiği" vurgulanırken; bunun yanı sıra, "İnsan hakları savunucuları ile medya çalışanlarının mütemadiyen saldırı, sindirme, baskı, keyfi tutuklamalar, kötü muamele ve cinayetlere maruz kaldığı" duyuruldu. Taliban'ın barışçıl protesto gösterilerine karşı sert tutumu ve her yaştan kadınlarla kız çocuklarının iş ve eğitim hayatına katılımını kısıtlayan tavrı da BM raporunda konu edildi. Ülkede açlık krizi Radikal İslamcı Taliban, iktidarı ele geçirdiği günden bu yana dışarıya karşı, 1996-2001 yılları arasında yine iktidarda olduğu döneme göre daha ılımlı bir çizgide olduğu izlenimini vermeye çalışıyor. Ağır bir insani krizin yaşandığı Afganistan'da BM verilerine göre halkın yarısından fazlası içinde bulunduğumuz kış mevsimini açlıkla mücadele içinde geçiriyor. Afganistan bütçesinin yüzde 80'ine tekabül eden dış yardımlar, Taliban'ın yönetimi ele almasının ardından dondurulmuştu. Batılı ülkeler bu yardımların yeniden başlaması için, uluslararası toplum tarafından tanınmayan Taliban hükümetinden insan haklarına saygı göstermesini talep ediyor. AFP / ET,HT © Deutsche Welle Türkçe