BM'den İdlib açıklaması

Birleşmiş Milletler, Suriye'nin kuzeyindeki İdlib'de Türk ordusu ve Suriye güçleri arasında yaşanan çatışmadan endişe duyduğunu açıkladı. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in sözcüsü Stephane Dujarric, "Bu gerginlik bir kez daha Suriye'de devam eden çatışmaların hem bölgesel hem de uluslararası barış için tehdit oluşturduğunun altını çizdi" dedi.

Dujarric ayrıca Suriye'de Esad yönetiminin gerginliği azaltma bölgesi içerisinde düzenlediği operasyon sonucu oluşan sivil can kaybından ve sivillerin evlerini terk etmek zorunda kalmasından derin endişe duyduklarını söyledi. Dujarric, Birleşmiş Milletler'in tüm taraflara açıkça ve özel olarak gerginliğin düşülmesi gerektiği mesajını ilettiğini söyledi.

Türkiye'nin takviye birliklerini İdlib'e taşıyan konvoyuna sabah saatlerinde Suriye Ordusundan ateş açılmıştı. Üçü sivil, beşi asker sekiz kişi hayatını kaybetmişti. Saldırı üzerine hareket geçen Türkiye, 54 hedefi ateş altına aldığını duyurdu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 76 rejim mensubu askerin öldürüldüğünü duyurmuştu.

Suriye'nin kuzeyinde yer alan İdlib'de bazı cihatçı örgütlerin de aralarında olduğu silahlı gruplar bulunuyor. Şam yönetimi, Esad'ın ele geçirmesi gereken son kale olarak gördüğü İdlib'e yönelik operasyonları 2019'un son aylarından bu yana yoğunlaştırdı. Bölgede 12 gözlem noktası bulunan Türkiye, yeni bir göç dalgasını tetikleyeceği gerekçesiyle operasyonlara karşı çıkıyor.