T24 LogoT24 Logo
Dünya

BM'den 'ABD-İran gerilimi' konusunda "Küresel fay hatları kırılma riski taşıyor" uyarısı

09 Ocak 2020 21:49

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD ve İran arasında artan gerilime ilişkin, "Küresel fay hatları kırılma riski taşıyor ve bu yüzden bizi bir arada tutan ilkelere, BM Şartı'na geri dönmeliyiz" dedi.

ETİKETLER

Akil İnsanlarElders GrubuNelson MandelaBirleşmiş MilletlerBMAntonio GuterresBM Genel Sekreteri
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24