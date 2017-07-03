BM Çocuk Hakları Sözleşmesi İsveç yasası oluyor

İsveç Hükümeti, Birleşmiş Milletler (BM) sözleşmesinin İsveç yasası haline getirilmesi ile ilgili kesin kararını perşembe günü yapacağı toplantıda karara bağlayacak.

İsveç Çocuk Hakları Bakanı Åsa Regnér, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Hükümetimiz çocuk haklarının güçlendirilmesine büyük önem veriyor. Bu nedenle çocuk hakları sözleşmesini İsveç yasası haline getireceğiz" dedi.

Bazı hukuk çevrelerinin sözleşmenin hukuk kuralı haline getirilmesini ‘çok muğlak’ olması nedeniyle ters etki yapabileceğini savunmalarına karşın İsveçli bakan, daha önce sözleşmeyi yasa haline getiren Norveç’teki uygulamayı dikkatli bir şekilde incelediklerini, Norveç’in bu konuda olumlu deneyimleri olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Tüzel kişiliklerin bu yöndeki eleştirilerine önem veriyoruz. Bu nedenle yasanın yürürlüğe girme tarihini 1 Ocak 2020 olarak belirledik. Bu süre içinde sözleşmenin diğer mevzuatla nasıl uyumlu olabileceğini inceleyip kurum ve kuruluşları eğiteceğiz. (DHA)



