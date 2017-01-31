BM Ceza Mahkemesi: Yargıç Akay serbest bırakılsın

Merkezi Lahey'de bulunan mahkeme bugün yaptığı yazılı açıklamada, Türk makamlarından BM Uluslararası Ceza Mahkemesi hakimlerinden Aydın Sefa Akay'ı 14 Şubat’a kadar serbest bırakmasını talep etti. Akay'ın diplomatik dokunulmazlığının bulunduğu hatırlatılarak, tutuklanmasıyla hukukun bağımsızlığının ihlal edildiğini kaydetti.

Aydın Sefa Akay 15 Temmuz'daki darbe girişimiyle ilgili olarak geçen yıl 21 Eylül’de tutuklanarak cezaevine konulmuştu. Akay tutuklanması öncesinde BM Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde Ruandalı eski Bakan Augustin Ngirabatware'nin temyiz davasında görev yapıyordu. Akay, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin beş üyeli yargıçlar heyetine Türkiye hükümeti tarafından önerilmişti.

2011 yılında Uluslararası Ceza Mahkemesi yargıcı olarak atanan Akay, ayrıca Tanzanya'nın Arusha kentinde bulunan Ruanda Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin de yargıçlarından birisi. Ruanda Uluslararası Ceza Mahkemesi, 2014 yılında Ruandalı eski Bakan Ngirabatware'nin 30 yıl hapis cezasına çarptırılmasına hükmetmişti. BM verilerine göre Ruanda’da 1994 yılının Nisan ile Temmuz ayları arasında çoğunluğu Tutsi ve ılımlı Hutular olmak üzere yaklaşık 800 bin kişi öldürüldü.

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Reuters/afp, HT/GA