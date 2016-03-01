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Dünya
Deutsche Welle

BM Cenevre müzakereleri için yeni tarih verdi

BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Suriye görüşmeleri için yeni tarih verdi. Suriyeli taraflar ve uluslararası temsilciler ateşkes sonrası ilk kez Cenevre'de bir araya gelecek.

01 Mart 2016 22:14


BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, yeni Suriye müzakerelerinin başlangıç tarihinin 7 Mart'tan 9 Mart'a çekildiğini açıkladı. Ertelemenin lojistik ve fiili nedenlerden kaynaklandığını belirten de Mistura, yeni bir ertelemenin olmayacağını vurguladı.

Diplomatlar ise Suriye'de düşman taraflar arasındaki görüş ayrılıklarının hala çok büyük olduğuna dikkat çekiyor.

"Ateşkese uyuluyor"

Öte yandan ateşkes kararına Suriye'nin büyük bir bölümünde uyulduğu aktarılıyor. Ancak Şam'ın güneybatısında isyancıların elindeki Deraya kentinde çok sayıda kişinin sokaklara dökülerek Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı protesto ettiği bildirildi. Protestocuların "Deraya diz çökmeyecek" yazılı pankartlar taşıdığı belirtildi.

Muhaliflere yakın Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de petrol zengini Deyr ez Zor vilayetinde Esad'a bağlı birliklerle IŞİD militanları arasında çatışmalar çıktığını haber verdi.

Halep ve Harbnafsa civarında da 'sınırlı' çatışmaların yaşandığı belirtildi. Humus'un merkezinde yaşayan siviller de artık daha az uçağın semalarda görüldüğünü ve daha az çatışma sesi duyduklarını aktarıyor.

Cenevre görüşmeleri

Cenevre'deki görüşmeler ocak ayı sonunda muhaliflerin katılımı olmadan başlamıştı. Muhalif güçler, görüşmeler başladıktan sonra Cenevre'ye gitmişti. Muhalifler, ordunun ablukayı kaldırmasını, sivillere yönelik saldırıları da durdurmasını istiyordu.

Cenevre müzakerelerinin öncelikli amacı ateşkes sağlanmasıydı. Ardından ülkede bir geçiş hükümetinin kurulması ve özgür seçimlerin organize edilmesi amaçlanıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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