BM, Cate Blanchett’i ‘iyi niyet elçisi’ seçti

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Oscar ödüllü Hollywood yıldızı Cate Blanchett'i iyi niyet elçisi olarak atadı. UNHCR'den yapılan açıklamada, Blanchett'in Ürdün'de Suriyeli mültecilerle bir araya geldiği ve mültecilerin karşılaştığı zorluklara şahit olduğu ifade edildi.

Sputnik’in haberine göre, Açıklamada, Blanchett'in şu ifadelerine yer verildi: "Bu rolü üstlendiğim için gurur duyuyorum. Mültecilerin yanında olmak ve dayanışma göstermek için bundan daha önemli bir zaman olamaz. Eşi benzeri görülmemiş bir kriz yaşıyoruz ve bu sorumluluğun tüm dünya tarafından paylaşılması gerekiyor. Şu an bir yol ayrımındayız; şefkat yolunu mu yoksa hoşgörüsüzlük yolunu mu seçeceğiz? Bir anne olarak çocuklarımın şefkat yolunu seçmesini istiyorum çünkü bu yolda daha fazla fırsat, daha fazla iyimserlik ve çözüm var."