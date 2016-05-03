T24 LogoT24 Logo
Dünya

BM, Cate Blanchett’i ‘iyi niyet elçisi’ seçti

"Mültecilerin yanında olmak ve dayanışma göstermek için bundan daha önemli bir zaman olamaz"

03 Mayıs 2016 18:54

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Oscar ödüllü Hollywood yıldızı Cate Blanchett'i iyi niyet elçisi olarak atadı. UNHCR'den yapılan açıklamada, Blanchett'in Ürdün'de Suriyeli mültecilerle bir araya geldiği ve mültecilerin karşılaştığı zorluklara şahit olduğu ifade edildi.

Sputnik’in haberine göre, Açıklamada, Blanchett'in şu ifadelerine yer verildi:  "Bu rolü üstlendiğim için gurur duyuyorum. Mültecilerin yanında olmak ve dayanışma göstermek için bundan daha önemli bir zaman olamaz. Eşi benzeri görülmemiş bir kriz yaşıyoruz ve bu sorumluluğun tüm dünya tarafından paylaşılması gerekiyor. Şu an bir yol ayrımındayız; şefkat yolunu mu yoksa hoşgörüsüzlük yolunu mu seçeceğiz? Bir anne olarak çocuklarımın şefkat yolunu seçmesini istiyorum çünkü bu yolda daha fazla fırsat, daha fazla iyimserlik ve çözüm var."

 

ETİKETLER

Cate Blanchettbmiyi niyetelçi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24