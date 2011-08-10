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Dünya

BM BÜYÜKELÇİLERİ NATO'DAN AÇIKLAMA BEKLİYOR BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A)

10 Ağustos 2011 10:20

-BM BÜYÜKELÇİLERİ NATO'DAN AÇIKLAMA BEKLİYOR BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 10.08.2011 - BM Güvenlik Konseyi üyesi ülkelerin büyükelçileri, geçen ay Libya televizyonuna düzenlenen saldırıyla ilgili olarak NATO'dan bir açıklama bekliyor.  Konseyin 15 üyesinin büyükelçileri, konuyla ilgili yaptıkları toplantıdan sonra, NATO'nun Libya operasyonu sırasında Libya televizyonunu hedef almasından duydukları endişeyi dile getirdi.  Rusya'nın BM Büyükelçisi Vitali Çurkin, gazetecilere yaptığı açıklamada, 30 Temmuz'da düzenlenen saldırıdan çok rahatsız olduklarını belirterek, NATO'nun konuyu soruşturduğunu ve olaya açıklık getirilmesini beklediklerini söyledi.  BM Bilim, Eğitim ve Kültür Teşkilatı'nın (UNESCO) Başkanı İrina Bokova da sivillerin ölümü ve yaralanmasıyla sonuçlanan saldırıyı sert bir dille eleştirerek, "Askeri operasyonlarda basın kuruluşları hedef alınmamalıdır" diye konuştu. BM'nin Hindistan Büyükelçisi Hardeep Singh Puri de saldırıyı eleştirerek, Konsey üyelerinin, "NATO'nunkiler dahil olmak üzere konuyla ilgili tüm gerçekleri beklediğini" kaydetti.  Saldırıyla ilgili açıklama beklediklerini söyleyenler arasında Lübnan ve Brezilya'nın BM Büyükelçileri de yer aldı. 

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