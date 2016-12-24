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BBC Türkçe

BM: Bu yıl Akdeniz'de 5 bin göçmen boğuldu

Birleşmiş Milletler, 2016'da Avrupa'ya ulaşmaya çalışırken her gün ortalama 14 kişinin denizde hayatını kaybettiğini açıkladı. Bu sayı, şimdiye kadarki en yüksek yıllık toplam sayı. Bu yıl Avrupa'ya ulaşanların sayısında ise bir önceki yıla göre düşüş var

24 Aralık 2016 01:48

Birleşmiş Milletler (BM), 2016'da Avrupa'ya ulaşmaya çalışan 5 bin göçmenin Akdeniz'de boğulduğunu açıkladı. BM, bu rakamın şimdiye kadarki en yüksek yıllık rakam olduğunu kaydetti.

Birleşmiş Miletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), dün İtalya açıklarında batan iki göçmen botunun da bu rakama dahil olduğunu belirtti. Botların batması sonucu yaklaşık 100 kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

Sözcü William Spindler, "Bu, bu yıl her gün, Avrupa'da emniyet ya da daha iyi bir yaşam arayan ortalama 14 kişinin öldüğü anlamına geliyor" diye konuştu.

Spindler, açıklamasında hayatını kaybeden göçmen sayılarındaki artışın kötü hava şartlarından ve devriye gezen gemilere yakalanmamak için kaçakçıların daha tehlikeli botlar ve yöntemler kullanmasından kaynaklandığını söyledi.

BM, Avrupa'nın göçmenlerin kıtaya güvenli bir şekilde varabilmesi için yasal yollar teşkil etmesi gerektiğini de kaydetti.

Spindler, ölümlerde artışın "alarm verici olduğunu" söyledi ve kaçakçıların binlerce göçmeni aynı anda yola çıkarmasının kurtarma çalışmalarını güçleştirdiğini belirtti.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ise bu yıl bir önceki yıla kıyasla Avrupa'ya daha az göçmenin ulaştığını, ancak daha çok kişinin Avrupa'ya ulaşmaya çalışırken hayatını kaybettiğini bildirdi.

IOM'ye göre, 2015'te bir milyondan fazla insan denizi aştı, yaklaşık 3 bin 800 kişi yolda hayatını kaybetti. Bu yıl ise yaklaşık 359 bin göçmen deniz yoluyla Avrupa'ya ulaştı. Göçmenlerin çoğu Libya'dan İtalya'ya geçerek bu yolculuğu yapmaya çalıştı.

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