BM, Britanya'nın sığınmacıları Ruanda'ya gönderme planına tepki gösterdi

Birleşmiş Milletler (BM), Britanya'nın ülkeye gelen sığınmacıları iltica işlemlerini yapmak üzere Ruanda'ya gönderme planına tepki gösterdi.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliğinden yapılan yazılı açıklamada, mülteci ve düzensiz göçmenlerin üçüncü ülkelere yollanmasına Komiserliğin şiddetle karşı çıktığı belirtilirken "Bu tür eylemler, sığınma temin etme sorumluluğundan kaçmak ve Mülteci Sözleşmesi'ne aykırı davranmaktır." ifadesi yer aldı.

Savaş, çatışma ve siyasi takipten kaçan insanların merhamet ve empatiye ihtiyacı olduğu vurgulanarak "Bu kişiler, ticaret eşyası gibi davranılıp işlem görmek için dışarı gönderilemez." değerlendirmesi yapıldı.

Britanya'nın, ülkeye sığınma talebinde bulunanlara koruma sağlamakla yükümlü olduğu ve alınan bu kararın, milyonlarca kişinin hayatını kurtaran uluslararası mülteci koruma ilkesini tehdit ettiği kaydedildi.

Açıklamada, Komiserlik, İngiltere ve Ruanda'ya söz konusu planı gözden geçirme çağrısında bulundu.

Sığınmacıları Ruanda'ya yollama planı

Britanya İçişleri Bakanı Priti Patel, dün, ülkeye yasa dışı yollardan giren göçmen veya mültecilerin Ruanda'ya yerleştirileceğini duyurmuştu.

Plana, muhalefetin yanı sıra sivil toplum kuruluşları tepki göstermişti. Bu kapsamda hükümet, mülteci başvurusu başarılı olanlara Ruanda'da çalışma, yaşama, sağlık ve eğitim gibi tüm haklarının olduğu 5 yıllık destek paketi sağlayacak.

Başvuruları kabul edilmeyenler ise yine göçmen statüsü alabilecek veya kendi ülkelerine ya da oturum hakkına sahip oldukları başka bir ülkeye gönderilebilecek.