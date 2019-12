BM Binyıl Hedefleri'ni değerlendirecek

T24- BM'ye üye ülkelerinin temsilcileri gelecek ay New York'ta yeniden bir araya gelerek, 2015 yılına kadar gerçekleştirilmesi planlanan Binyıl Kalkınma Hedefleri ilgili bir bilanço çıkartacak.





"Dünya için 8 Hedef"... Birleşmiş Milletler'e üye olan yaklaşık 200 ülkenin devlet ve hükümet başkanları tarafından belirlenen Binyıl Kalkınma Hedefleri kısaca bu şekilde tanımlanıyordu. Binyıl Kalkınma Hedefleri ortaya konduğunda İkiz Kuleler henüz New York'u süslüyor, terör korkusuyla havaalanlarında birbiri ardına yeni kontroller yapılmıyor, küresel mali krizin esamesi okunmuyordu. Fakirliğin yarı yarıya azaltılması, kadın ve çocukların kötü beslenme ya da yetersiz sağlık hizmetleri nedeniyle hayatını kaybetmemesi ve çocukların okula gidebilmesi... Kısacası daha eşit, refah içerisinde bir dünya hayalini gerçeğe dönüştürmeyi amaçlayan Binyıl Hedefleri için belirlenen sürenin büyük bölümü geride kaldı.





2002-2007 yılları arasında BM Binyıl Kampanyası'nın başında olan Eveline Herfkens hedeflere henüz ulaşılamadığını ancak bu yönde olumlu adımlar atıldığını kaydediyor: "Ne kadar şey başardığımızı görmek beni olumlu anlamda büyük bir şaşkınlığa sürüklüyor. Her ne kadar mali krizle boğuşmak zorunda olsak da büyük ihtimalle ilk hedefe ulaşabileceğiz. Tüberküloz gibi hastalıklar ve içme suyu temini konusunda da olağanüstü ilerlemeler kaydettik."





Şu anda kampanyada gönüllü olarak çalışan Eveline Herfkens, 2015 hedefinin fazlasıyla iddialı olduğunu kabul ediyor. Herfkens, bu zaman zarfında dünyanın her bölgesinde belirlenen hedeflere ulaşılmasının mümkün olmadığını, ancak yürütülen çalışmalar kapsamında milyonlarca insanın yaşam koşullarının düzeldiğini belirtiyor.





"Bazı önemli eksiklikler var"





Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı Teşkilatı'nın Küreselleşme ve Kalkınma Stratejileri Bölümü Başkanı Heiner Flassbeck de Binyıl Hedefleri'nin önemli bir itici güç yarattığı görüşünde. Ancak Flassbeck hedefleri gerçekleştirme yolunda bazı önemli eksiklikler olduğunu vurguluyor: "Başından beri Binyıl Kalkınma Hedefleri'ne ulaşılmasını sağlayacak araçlar konusunda eksiklikler var. 'Bu hedeflere ulaşmamız için gereken ön şartlar nedir?' sorusu yöneltilmiyor. Küresel mali kriz de bu konunun ihmal edilmesinde önemli rol oynadı. Bu açığın BM tarafından telafi edilmesi gerektiğini düşünüyorum."





Yaşanan başlıca sorun verilen sözlerin tutulmaması durumunda herhangi bir yaptırım uygulanmaması. Halklar böyle bir durumda hakkını arayamıyor. Yoksullukla mücadele konusunda önemli başarılara ulaşılmış olsa da bu başarı sadece Çin ve Hindistan gibi birkaç ülkeyle sınırlı. "Az gelişmiş ülkeler" olarak tabir edilen ülkelerdeyse Binyıl hedeflerine ulaşılması konusunda çok az gelişme kaydedilmiş durumda.





BM Milenyum Kampanyası'ndan Eveline Herfkens’e göre tablo yine de hiç de iç karartıcı değil. Herfkens geçtiğimiz yıl Ekim ayında dünya çapında yaklaşık 173 milyon kişinin, devlet ve hükümet başkanlarını, Binyıl Hedefleri'yle ilgili verdikleri sözleri tutmaya çağırmak için sokaklara döküldüğüne dikkat çekiyor. Eveline Herfkens; Binyıl Kalkınma Hedefleri'nin insanları bilgilendirme ve harekete geçirme açısından büyük önem taşıdığını vurguluyor.