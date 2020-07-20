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Dünya

BM: Azerbaycan-Ermenistan savaşı facia olur

20 Temmuz 2020 22:46

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki gerilimin yükselmesinden ciddi bir şekilde tedirgin olduğu belirtildi.

Sputnik'te yer alan habere göre BM, Azerbaycan ile Ermenistan arasında yükselen gerginliğin ardından, çatışmanın büyümesinin felaketle sonuçlanacağı uyarısında bulundu. Guterres’in Sözcüsü Stephane Dujarric, bugünkü basın toplantısında, "BM Genel Sekreteri, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki gerilimi derin bir endişeyle takip ediyor. Her iki tarafı maksimum itidale çağırıyor. İki ülke arasındaki savaş facia olur" ifadesini kullandı. Dujarric, her iki ülkenin yetkilileriyle iletişime geçerek gerilimi azaltma çağrısında bulunduklarını söyledi.

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Birleşmiş MilletlerAntonio GuterresStephane DujarricErmenistanAzerbaycan
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