BM: Azerbaycan-Ermenistan savaşı facia olur

Sputnik'te yer alan habere göre BM, Azerbaycan ile Ermenistan arasında yükselen gerginliğin ardından, çatışmanın büyümesinin felaketle sonuçlanacağı uyarısında bulundu. Guterres’in Sözcüsü Stephane Dujarric, bugünkü basın toplantısında, "BM Genel Sekreteri, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki gerilimi derin bir endişeyle takip ediyor. Her iki tarafı maksimum itidale çağırıyor. İki ülke arasındaki savaş facia olur" ifadesini kullandı. Dujarric, her iki ülkenin yetkilileriyle iletişime geçerek gerilimi azaltma çağrısında bulunduklarını söyledi.